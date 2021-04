Policija preiskuje dve sumljivi smrti: sumijo uboj in samomor

Policiste so obvestili o sumljivi smrti na območju Cerknice. Na kraju so nato našli trupli 87-letne ženske in 85-letnega moškega. Oba sta umrla zaradi zadušitve, policisti pa sumijo, da bi lahko šlo za uboj in samomor.

Policisti so bili včeraj zjutraj obveščeni o sumljivi smrti na območju Cerknice. Ob prihodu na kraj so nato našli dve trupli. Šlo je za 87-letno žensko in 85-letnega moškega, smrt pa je bila pri obeh posledica zadušitve, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. Policisti zbirajo informacije v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja uboja in samomora, o vseh znanih okoliščinah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Kaznivega dejanja je osumljen pokojni moški, v dogodku pa razen pokojnih dveh oseb neposredno niso bile udeležene nobene druge osebe, so še sporočili s PU Ljubljana.