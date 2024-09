48-letni moški vstopil v šolo ter napadel in večkrat udaril otroka

Ena od izobraževalnih ustanov na območju Policijske uprave Novo mesto je Policijo okoli 14. ure obvestila o nasilnem dogodku. "Na kraj so bili takoj napoteni policisti, ki so zagotovili javni red in mir in pričeli izvajati aktivnosti za razjasnitev vseh okoliščin," so za 24ur.com potrdili na PU Novo mesto.

Po prvih opravljenih razgovorih in ugotovitvah je v prostore šole vstopil 48-letni moški in fizično napadel in večkrat udaril enega izmed otrok. Pretepanje je poskušala preprečiti zaposlena na šoli, po posredovanju tudi ostalih zaposlenih je moški prenehal z nasiljem.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin. Z namenom razjasnitve vseh okoliščin bodo opravili razgovore s predstavniki šole, otroci in starši. Na podlagi ugotovitev bodo zoper 48-letnika ustrezno ukrepali.

Po naših informacijah naj bi sicer odrasel moški fizično obračunal z osnovnošolcem, ki prihaja iz romske družine, povod za nasilno dejanje pa naj bi bil spor med osnovnošolcema. Na Policiji sicer pojasnjujejo, da ne vodijo podatkov o etnični pripadnosti storilcev prekrškov in kaznivih dejanj.