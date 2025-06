Policija preiskuje serijo vlomov v avtomobile na Primorskem

Policija na severnem Primorskem obravnava vrsto vlomov v avtomobile in preiskuje, ali so dejanja med seboj povezana, je sporočil predstavnik novogoriške policijske uprave Dean Božnik .

Petek, 13. se je slabo končal za 30-letnega nemškega državljana. Neznanci so namreč okoli 17. ure vlomili v njegov ford mondeo, ki je bil parkiran ob reki Idrijci na območju naselja Stopnik na Tolminskem. Sam je bil takrat ob reki, na nepridiprave pa ga je opozoril alarm. Odhitel je do avtomobila in na delu zalotil tri neznane storilce, ki jih je s kričanjem pregnal s kraja dogodka. Zbežali si do osebnega avtomobila z ljubljanskimi registrskimi oznakami, ki ga je vozila neznana ženska, in se odpeljali v smeri Cerknega.

V vozilo so vlomili skozi sovoznikova vrata ter iz notranjosti odtujili denarnico, v kateri je bilo poleg osebnih dokumentov in bančne kartice tudi 170 evrov gotovine.

Istega dne dobro uro prej prej so policisti prejeli obvestilo o vlomu v parkiran osebni avtomobil znamke mercedes na območju Male Lazne pri Lokvah (Mestna občina Nova Gorica).

Oškodovanka se je v času kaznivega dejanja nahajala v bližnjem gozdu. Ko je prišla do vozila, je opazila neznanega moškega, ki je nato zbežal do osebnega avtomobila znamke seat, parkiranega v neposredni bližini. V njem so se nahajale še druge osebe, vozilo pa je nato z veliko hitrostjo odpeljalo v smeri Nove Gorice.

Policisti so vozilo kmalu izsledili v bližini naselja Ravnica. V njem so se poleg 31-letnega voznika nahajali še trije sopotniki (dva moška, stara 21 let, ter tretji, star 46 let). Vsem osumljencem, ki so bili v preteklosti že obravnavani zaradi različnih premoženjskih kaznivih dejanj, so policisti odvzeli prostost, o dogodku so obvestili tudi preiskovalnega sodnika in okrožno državno tožilko. Preiskava še poteka.

Oškodovanki so iz avtomobila ukradli denarnico, v kateri je imela sto evrov gotovine.

O še eni tatvini iz vozila na Goriškem so bili policisti obveščeni v soboto, zgodila pa naj bi se v petek pri vzletišču za jadralne padalce na Lijaku. Državljanka Nemčije je okoli 13. ure tam parkirala svoj avto in se k njemu vrnila približno ob 17. uri. Po vrnitvi v kamp je opazila, da je iz vozila izginilo 400 evrov. Kot vse kaže, je storilec najverjetneje izkoristil rahlo priprto okno na sopotnikovi strani in z neznanim predmetom odklenil vrata vozila. Policija okoliščine kaznivega dejanja še preiskuje.

Ajdovski policisti pa so v petek v zgodnjih popoldanskih urah obravnavali vlom v osebni avtomobil znamke audi v bližini koče na Nanosu. Po prvih zbranih podatkih je neznani storilec iz denarnice v notranjosti vozila odtujil 270 evrov gotovine. Oškodovanec ni podal predloga za pregon kaznivega dejanja tatvine.