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Črna kronika

Policija preiskuje smrt 74-letne ženske

Koper, 22. 10. 2026 17.41 pred 3 minutami 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Policijski trak

V okolici Postojne policisti preiskujejo smrt 74-letne ženske. Po nekaterih neuradnih informacijah naj bi žensko umoril njen sin, ki naj bi potem hišo zažgal. Ali je ženska umrla nasilne smrti, bo pokazala obdukcija.

Na Policijski upravi Koper so nam potrdili, da obravnavajo smrt 74-letne ženske. Odredili so obdukcijo, ki bo pokazala, ali je oseba umrla nasilne smrti.

Po neuradnih informacijah Žurnala24 naj bi žensko umoril njen sin, ki naj bi nato hišo zažgal.

Preiskava je še v teku, zato policija več podrobnosti ne razkriva. Nevarnosti za prebivalce trenutno ni, so nam potrdili. Več informacij bodo posredovali v petek ob 13. uri.

Uprava za zaščito in reševanje na spletni strani sicer poroča, da so malo pred 9. uro v naselju Malo Ubeljsko v občini Postojna opazili dim, ki je prihajal iz stanovanjskega objekta. "Gasilci PGD Veliko Ubeljsko, Postojna in Studenec so zavarovali sosednje objekte ter vstopili v garažo objekta, požar pogasili in v njej našli preminulo osebo. Ob pregledu prostorov so odkrili več žarišč in jih pogasili. Na kraju dogodka je bila prisotna policija."

Na terenu je tudi naša novinarska ekipa. Več podrobnosti ob 18.55 v oddaji 24UR na PopTv.

 

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Postojna policija Malo Ubeljsko požar preiskava

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