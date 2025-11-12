Policija preiskuje spletno goljufijo za skoraj 9000 evrov

Ajdovski policisti so včeraj popoldne dobili prijavo o spletni prevari, ki je žrtev oškodovala za 8.784 evrov. Kot so ugotovili, je neznani storilec oškodovanko zavedel ter od nje neupravičeno pridobil osebne in druge podatke, ki so mu omogočili dostop do njene spletne banke. Z njenega računa je nato izvedel več nakazil, je sporočil predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik.

Okoliščine kaznivega dejanja goljufije Policija še preiskuje. Zaradi krajevne pristojnosti so policisti Policijske postaje Ajdovščina obravnavan primer odstopili v nadaljnje reševanje policistom koprske policijske uprave, je še pojasnil.

Internet je postal neznansko privlačen za spletne kriminalce, ki so čedalje bolj inovativni in jih je vse težje odkriti. "Ob morebitnem oškodovanju zato občanom svetujemo, da zberejo vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP-številke), se za prijavo čim prej obrnejo na najbližjo policijsko enoto in oškodovanje prijavijo Policiji. Prav tako naj o morebitni zlorabi nemudoma obvestijo tudi svojo banko," je Božnik dodal nasvet.