Črna kronika

Policija preiskuje spletno goljufijo za skoraj 9000 evrov

Nova Gorica, 12. 11. 2025 13.49 | Posodobljeno pred 1 uro

D.L.
Ajdovski policisti so dobili prijavo o spletni prevari, s katero je neznani storilec žrtev olajšal za natančno 8784 evrov. Kot so ugotovili, je od oškodovanke pridobil podatke, ki so mu odprli pot do njene spletne banke, nato pa je opravil več transakcij.

Spletna prevara
Spletna prevara FOTO: Shutterstock

Ajdovski policisti so včeraj popoldne dobili prijavo o spletni prevari, ki je žrtev oškodovala za 8.784 evrov. Kot so ugotovili, je neznani storilec oškodovanko zavedel ter od nje neupravičeno pridobil osebne in druge podatke, ki so mu omogočili dostop do njene spletne banke. Z njenega računa je nato izvedel več nakazil, je sporočil predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik.

Okoliščine kaznivega dejanja goljufije Policija še preiskuje. Zaradi krajevne pristojnosti so policisti Policijske postaje Ajdovščina obravnavan primer odstopili v nadaljnje reševanje policistom koprske policijske uprave, je še pojasnil. 

Internet je postal neznansko privlačen za spletne kriminalce, ki so čedalje bolj inovativni in jih je vse težje odkriti. "Ob morebitnem oškodovanju zato občanom svetujemo, da zberejo vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP-številke), se za prijavo čim prej obrnejo na najbližjo policijsko enoto in oškodovanje prijavijo Policiji. Prav tako naj o morebitni zlorabi nemudoma obvestijo tudi svojo banko," je Božnik dodal nasvet. 

spletna prevara goljufija Ajdovščina Policijska uprava Nova Gorica bančni račun
V zameno za kredite zahtevala sklenitev mobilnih naročniških razmerij

Vozila pod vplivom drog: prvemu 4100 evrov kazni, drugega pridržali

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

osservatore
12. 11. 2025 15.31
"Kot so ugotovili, je neznani storilec oškodovanko zavedel ter od nje neupravičeno pridobil osebne in druge podatke, ki so mu omogočili dostop do njene spletne banke". Koliko je stara žrtev? Vsakodnevno poročanje o teh ponavljajočih se krajah na enak način je postalo že duhamorno. Ljudje ne berejo tovrstnih novic ali obvestil bank in ne poslušajo nasvete in zato pač stalno padajo na iste fore. Nekaterim pač ni pomoči.
Greznica
12. 11. 2025 15.23
+2
dan danes nisi varen niti pred prijatelji oz partnerji ... imam primer. sem posodil 2200 eur, podpisala sva posojilno pogodbo, tip po odplačanih 1100 eur se odločil da ne bo več plačeval. jaz nemudoma prijavil goljufijo, šel čez sodni postopek. ta bil obsojen pogojno na 4 mesece zapora in obvezno vračilo v 30 dni 1100 eur ... seveda ni prostovoljno vrnil, sem mu dal še sodno izvržbo in dobil dnar nazaj po poteku 1 leto in pol ... torej ni treba da si ogoljufan preko speta, že takole znanec oz partner te lahko fino obere če nisi pravno ozaveščen! ne pustite se! pravni sistem prinas deluje, kar potrjujem na mojem primeru.
galeon
12. 11. 2025 14.34
+1
Če so tok naivni jim naj pokradejo vse. Sam zgleda, da so tud oni požrešni na denar pa vse ostalo zanemarijo.
