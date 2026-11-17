Na domnevno spolno nadlegovanje je v nedeljo na družbenem omrežju Facebook opozoril novi romski svetnik v Mestni občini Novo mesto Matej Ahlin, ki je navedel, da naj bi na šoli prišlo do domnevnega spolnega nadlegovanja romskih otrok s strani učitelja. Pri tem je vse starše in otroke, ki so doživeli kakršno koli neprimerno vedenje, pozval, naj o tem obvestijo policijo.
Dodatno je Ahlin za STA pojasnil, da je bil o zadevi prvič obveščen, ko je policija zaslišala eno od romskih učenk, pri čemer naj bi policiste zanimalo, ali je pri vedenju učitelja opazila kaj nenavadnega. Šlo naj bi za učitelja, ki je imel pogosto stike z romskimi otroki, pri čemer gre zaenkrat zgolj za neuradne sume, ki jih mora preiskati policija, je povedal.
"Takoj, ko sem bila obveščena o sumu aktivnosti zoper spolno nedotakljivost otroka, sem istega dne obvestila policijo. Zaposleni nima več nobenega stika z učenci in tudi ni več zaposlen na naši šoli," pa je za povedala ravnateljica šole.
Na policiji so potrdili, da so seznanjeni z navedbami glede domnevnega spolnega nadlegovanja otrok in da v okviru svojih pristojnosti preverjajo vse okoliščine.
"Poudarjamo, da vse informacije, ki bi lahko kazale na sume storitve kaznivih dejanj ali kakršnekoli oblike ogrožanja otrok, obravnavamo z vso resnostjo in izvedemo ustrezne ukrepe za zaščito morebitnih žrtev. Vse, ki razpolagajo s konkretnimi informacijami o morebitnih protipravnih ravnanjih, pozivamo, da o tem takoj obvestijo policijo, bodisi na najbližji policijski postaji bodisi na telefonsko številko 113," so zapisali. Drugih podrobnejših informacij pa "zaradi varstva zasebnosti morebitnih oškodovancev in interesa morebitnega predkazenskega postopka" za zdaj ne morejo posredovati, so navedli na Policijski upravi Novo mesto.
Predsedniku Zveze Romov Slovenije Jožku Horvatu Mucu se zdi prav, da se primer razišče. Če bi se izkazalo, da očitki držijo, to sicer po njegovih besedah naj ne bi bil osamljen primer. "Tovrstnih primerov ni malo, pri čemer pogosto odgovorni ne ukrepajo, kot bi morali, morda tudi zato, ker gre za romske otroke. Vse tovrstne primere je treba obravnavati in preiskati, ne glede na to, za katerega otroka gre," je poudaril.