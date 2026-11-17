Na domnevno spolno nadlegovanje je v nedeljo na družbenem omrežju Facebook opozoril novi romski svetnik v Mestni občini Novo mesto Matej Ahlin, ki je navedel, da naj bi na šoli prišlo do domnevnega spolnega nadlegovanja romskih otrok s strani učitelja. Pri tem je vse starše in otroke, ki so doživeli kakršno koli neprimerno vedenje, pozval, naj o tem obvestijo policijo.

Dodatno je Ahlin za STA pojasnil, da je bil o zadevi prvič obveščen, ko je policija zaslišala eno od romskih učenk, pri čemer naj bi policiste zanimalo, ali je pri vedenju učitelja opazila kaj nenavadnega. Šlo naj bi za učitelja, ki je imel pogosto stike z romskimi otroki, pri čemer gre zaenkrat zgolj za neuradne sume, ki jih mora preiskati policija, je povedal.

"Takoj, ko sem bila obveščena o sumu aktivnosti zoper spolno nedotakljivost otroka, sem istega dne obvestila policijo. Zaposleni nima več nobenega stika z učenci in tudi ni več zaposlen na naši šoli," pa je za povedala ravnateljica šole.

Na policiji so potrdili, da so seznanjeni z navedbami glede domnevnega spolnega nadlegovanja otrok in da v okviru svojih pristojnosti preverjajo vse okoliščine.