Policija preiskuje uporabo nacističnih simbolov na koncertu v Luciji

Gre za sum prekrška zbujanja nestrpnosti in sum storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, je za STA poudaril komandir Policijske postaje Piran Matjaž Žerjal. Po zbranih obvestilih bodo obvestili tožilstvo.

Zakon o varstvu javnega reda in miru sicer prepoveduje uporabo nacistične in fašistične ideologije na javnih krajih.

Odzivi na dogodek se medtem še vrstijo. "Prikazovanje neonacističnih simbolov, uporaba gest, povezanih z nacistično ideologijo in javno poveličevanje teh simbolov predstavljajo nedopusten in nevaren poseg v temeljne vrednote slovenske družbe," so v odzivu zapisali v Zvezi združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije (ZZB NOB).