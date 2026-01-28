Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Policija preiskuje uporabo nacističnih simbolov na koncertu v Luciji

Lucija, 28. 01. 2026 19.37 pred 1 uro 1 min branja 49

Avtor:
K.H. STA
Nacistični simbol v lokalu v Luciji

Policija zbira obvestila in dokazne materiale nacističnih simbolov in pozdravov, ki so jih v soboto zaznali na glasbenem dogodku v Luciji, je potrdila piranska policija. Kot pravijo, niso prejeli nobene prijave, a storilce poskušajo prepoznati in postopke začenjajo po uradni dolžnosti.

Gre za sum prekrška zbujanja nestrpnosti in sum storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, je za STA poudaril komandir Policijske postaje Piran Matjaž Žerjal. Po zbranih obvestilih bodo obvestili tožilstvo.

Zakon o varstvu javnega reda in miru sicer prepoveduje uporabo nacistične in fašistične ideologije na javnih krajih.

Odzivi na dogodek se medtem še vrstijo. "Prikazovanje neonacističnih simbolov, uporaba gest, povezanih z nacistično ideologijo in javno poveličevanje teh simbolov predstavljajo nedopusten in nevaren poseg v temeljne vrednote slovenske družbe," so v odzivu zapisali v Zvezi združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije (ZZB NOB).

Preberi še Na glasbenem dogodku v Luciji zastava z nacističnim simbolom

Po njihovi oceni je posebej zaskrbljujoče, da se nacistični simboli pojavljajo na dogodkih, namenjenih mladim, kjer se skuša sovraštvo, rasizem in nasilno ideologijo prikazati kot nekaj sprejemljivega.

V ZZB NOB pozivajo organizatorje javnih prireditev, lastnike lokalov in lokalne skupnosti, da prevzamejo jasno odgovornost za dogajanje v prostorih, kjer delujejo, ter da aktivno preprečujejo širjenje sovražnih in protiustavnih ideologij.

Dogajanje so v preteklih dneh obsodili v stranki Levica in Inštitutu 8. marec, od incidenta pa so se distancirali tudi v lokalu, kjer je potekal glasbeni dogodek.

policija nacistični simboli koncert lucija

Moški, ki je zlorabil lastno hčerko in pastorki, dobil 25 let zapora

Med obiskom streljal na gosta

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI49

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Protoc
28. 01. 2026 21.01
Danes je človeštvo na dnu..ko je vse prepovedano, in vse dovoljeno..
Odgovori
-1
0 1
Kostorog
28. 01. 2026 21.01
Podmladek sdss in rumenih jopičev.
Odgovori
+0
1 1
galeon
28. 01. 2026 20.57
Policija naj raje dela red na cestah in v naseljih ne pa tam, kjer ni nobene potrebe in prijave. Spravljajo se na eno zastavo mulcev na skuterjih in njihove starše pa so nesposobni spravit v red.
Odgovori
+1
1 0
Mikl
28. 01. 2026 20.56
Bo treba še mal na Osankarico in v Dražgoše kjer komunisti strašijo
Odgovori
0 0
Kameleon Kiddo
28. 01. 2026 20.51
Sramota od sramote. Hip hop kultura nima veze s takimi egotriparskimi narcisoidnimi amebami.
Odgovori
+1
2 1
gggg1
28. 01. 2026 20.51
Kaj pa zloraba komunističnih simbolov prejšnji teden v Dražgošah?
Odgovori
+2
4 2
Prašak
28. 01. 2026 20.50
Vedno več provokacij bo delala stranka levica .
Odgovori
+0
2 2
Magic-G-spot
28. 01. 2026 20.44
V 4 letih niso toliko delal kot v zadnjih 3 mescih to mora bit panika. :) Na koncu se bo spet izkazalo da so levaki zeleli podtaknit desnici pa se bo vse skupaj pometlo pod preprogo tako kot se vse do zdaj.
Odgovori
+4
6 2
galeon
28. 01. 2026 20.42
Nemčija prepoveduje nacistične simbole, Izrael pa ne. Kdo je tukaj nor? Ali pa je bilo vse drugače kot govorijo. To pa je bol za verjet.
Odgovori
+1
3 2
gonisetaubi
28. 01. 2026 20.41
levičarji pač..
Odgovori
+4
6 2
pusi
28. 01. 2026 20.41
Spet podivjani levaki. Speljte si nekam nacizem, komunizem in fašizem....
Odgovori
+5
8 3
Con-vid 1984
28. 01. 2026 20.40
Keltski križ ni nacistični simbol....v belo polje lahko daš karkol...pepeta...karantanski panter. Židli pač paničarijo.
Odgovori
+3
5 2
Misika1967
28. 01. 2026 20.56
Pa janeza tudi
Odgovori
+1
1 0
galeon
28. 01. 2026 20.36
Če bi to zastavo pokazal ljudem na cesti ne bi imel pojma kaj simbolizira.
Odgovori
+1
3 2
Ananas3456
28. 01. 2026 20.35
Dejte rdče zvezde zacet preiskovat naute fertik 100 let
Odgovori
+6
9 3
Misika1967
28. 01. 2026 20.57
Brez rdece zvezde ti zdaj nebi tukaj pisal ampak bi nekje wc pucal.
Odgovori
+1
1 0
Dunce
28. 01. 2026 20.33
Ok, mogoče bo zdaj šlo čez cenzuro. Policija nikoli ne preiskovala uporabo simbolov totalitar...
Odgovori
+0
1 1
Potouceni kramoh
28. 01. 2026 20.32
Desničarji imajo v desni roki fascio in kljukast križ ter sendvič in pingo v levi pa vihtijo slovensko zastavo in pojejo Ruparjevo Čebelice,čebelice.Marsh bandapokvarjena
Odgovori
+0
6 6
Hvala...
28. 01. 2026 20.30
To so indijci...zato imajo ta znak..
Odgovori
+2
5 3
galeon
28. 01. 2026 20.26
ZZB NOB tudi vaši simboli so za nekoga sovražni. Zato ne bit preveč pametni.
Odgovori
+1
10 9
MARATONEC1
28. 01. 2026 20.30
Simboli, ki so se borili za Slovenijo niso sovražni, tako kot so simboli izdajalcev lastnega naroda !!!!!🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮
Odgovori
+3
10 7
MladInPerspektiven
28. 01. 2026 20.30
galeon drži za večino pa so sovražni domači izdajalci kaj nam je za narediti?
Odgovori
-4
2 6
Dunce
28. 01. 2026 20.21
Policija ne preiskuje uporabo totalitarnih simbolov na proslavi v Dražgošah.
Odgovori
+1
1 0
Levi so barabe
28. 01. 2026 20.20
Važno da je dovoljena rdeča zvezda. Marš banda udbomafijska! Enkrat boste tudi vi uzumrli po naravni poti kot dinozavri
Odgovori
-2
12 14
Misika1967
28. 01. 2026 20.58
Vi bi ze morali izumret. Skoda da niste res skoda.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Konec kraljevskega zakona: po 25 letih ločitev nizozemskega kraljevskega para
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
zadovoljna
Portal
V prosojni obleki je pritegnila vso pozornost
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
vizita
Portal
Kaj storiti, ko izveste za diagnozo?
Sok, ki lahko vpliva na zdravje srca
Sok, ki lahko vpliva na zdravje srca
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
cekin
Portal
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
moskisvet
Portal
Igralec priklopljen na aparate: bori se za življenje
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
dominvrt
Portal
Tako vlomilci ugotovijo, kdaj vas ni doma
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
okusno
Portal
Fit obroki v nekaj minutah
Svetovno znani piškoti, ki se topijo v ustih
Svetovno znani piškoti, ki se topijo v ustih
Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
voyo
Portal
Nemir
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469