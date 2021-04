Policija preprečila izvedbo umorov z orožjem

S PU Kranj so sporočili, da bodo, skupaj z Generalno policijsko upravo, predstavili dosedanje ugotovitve zelo intenzivne kriminalistične preiskave, v kateri so slovenska Policija in ameriški varnostni organi preprečili izvedbo načrtovanih umorov z orožjem. Poleg tega pa bodo predstavili tudi delo Policije na področju preiskovanja in obravnave te vrste kriminalitete in usposobljenost preiskovalcev za obravnavo takih primerov.

Novinarsko konferenco boste lahko ob 15. uri v živo spremljali na 24ur.com.