Policija preprečila napad na zapor v Mariboru? Cilj napada: beg Cezarja

Napad z zoljo, nato naj bi streljali na paznike

"Dino mi je nekoč rekel, da je bil zelo jezen, ker mu je Satko Zovko (Satko Kekić) ukradel denar in drogo ter da bo pripeljal ljudi iz Srbije in Črne Gore, ki bodo izstrelili štiri rakete na hišo Satka Zovka iz raketometa imenovanega 'zolja'," je navedbe enega od skesancev povzela Istraga .

Večer: Cena za umor Zovka 150–170.000 evrov

Časnik Večer je danes poročal, da se je v primeru preiskave umora Zovka pojavil skesanec, moški, ki je delal za Muzaferovića.

Bosanski državljan iz Velike Kladuše naj bi se marca oglasil na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU). "Ustno kazensko ovadbo, v kateri je močno obremenil Muzaferovića, je na NPU marca in aprila letos podal večkrat. Na slovensko policijo je odšel, ker so mu tako rekli policisti v Bihaču, kamor je odšel najprej, predvsem pa zato, ker se je bal za svoje življenje in življenje svoje družine," poroča Večer.

Skesanec je NPU povedal tudi, zakaj naj bi bil Muzaferović jezen na Zovka. "Ko je bil Zovko izpuščen iz zapora v BiH, ga je čakalo vsaj deset ljudi, s katerimi je v preteklosti sodeloval. To so bili Muzaferović, Dajan Torić z vzdevkom Major (Slovenija ga išče zaradi trgovine z drogo) in ostali člani združbe. Dino je Satku ponudil prost dostop do svoje hiše, kjer je imel na razpolago štiri vozila visokega cenovnega razreda in mesečni limit porabe denarja v višini 15 tisoč evrov. Čeprav je Zovko ukradel drogo in 300 tisoč evrov, zaradi česar se je začel spor med njima," je po poročanju Večera povedal skesanec.

Povedal je še, da se je po Ljubljani govorilo, da je cena za Zovkov umor 150 ali 170 tisoč evrov. Preiskava je pokazala, da naj bi Cezar umor pripravljal več kot eno leto. Septembra 2023 so se tudi po Ljubljani pojavili plakati z Zovkovo fotografijo, na kateri je v bosanščini pisalo "Jaz sem največja p*** v Evropi. Izdal sem svoje najboljše prijatelje in družino zaradi denarja in mamil."

Preiskava zoper osumljence, ki naj bi sodelovali pri umoru Zovka 29. novembra lani v Ljubljani, še vedno poteka. Policija naj bi še vedno iskala Zovkove morilce in morilsko orožje. Tožilstvo mora sicer do 7. junija zoper obtožene vložiti obtožnico, še piše Večer.