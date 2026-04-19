Črna kronika

Policija v Ihanu zasegla preko 100 sadik konoplje

Ljubljana, 19. 04. 2026 09.26 pred 10 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A.K.
Zaseg konoplje v Ihanu

Domžalski policisti so v okviru sodne odredbe izvedli hišno preiskavo v Ihanu, kjer so odkrili obsežen nasad konoplje in zasegli večjo količino prepovedane substance ter gotovino. Osumljenca so pridržali.

Policisti Policijske postaje Domžale so včeraj na območju Ihana, na podlagi odredbe sodišča, pri 38-letnem osumljencu opravili hišno preiskavo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami. 

V okviru preiskave so policisti odkrili in zasegli opremo in pripomočke, namenjene gojenju prepovedane droge konoplje, več kot 100 sadik konoplje ter okoli dva kilograma posušenih rastlinskih delcev, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo in 690 evrov gotovine v bankovcih po 10 evrov. Osumljencu je bilo odrejeno pridržanje in bo s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, so sporočili s PU Ljubljana.

Po trčenju v ograjo umrl 42-letni motorist

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

dober dan
19. 04. 2026 09.41
Rip enim se ne da cakat 20 let da bo kej iz unga referenduma
Watcherman
19. 04. 2026 09.40
Čestitke za zaseg prepovedanih in zelo škodljivih drog.Lp
bibaleze
Portal
Izlet v slovensko mesto z Guinnessovo rekorderko in Piramido
Hrvaški pevec pokazal mamo, ki je ukradla vso pozornost
Hrvaški pevec pokazal mamo, ki je ukradla vso pozornost
Priprava na carski rez: 6 stvari, ki jih mora vedeti vsaka nosečnica
Priprava na carski rez: 6 stvari, ki jih mora vedeti vsaka nosečnica
To bi zanjo pomenilo, da je kot mama zatajila
To bi zanjo pomenilo, da je kot mama zatajila
zadovoljna
Portal
Pri 43 letih je videti mlajša kot pri 20 letih
Tedenski horoskop: Biki bodo previdni, škorpijone čaka intenziven teden
Tedenski horoskop: Biki bodo previdni, škorpijone čaka intenziven teden
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo ustvarjalni, ribe čaka posebno doživetje
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo ustvarjalni, ribe čaka posebno doživetje
Navdušila v mini črni obleki
Navdušila v mini črni obleki
vizita
Portal
Zakaj se maščoba nabira okoli trebuha
Neverjeten trend, ki osvaja Slovenijo
Neverjeten trend, ki osvaja Slovenijo
Hormonska utrujenost: kako jo prepoznati in zakaj ni enaka kot izgorelost
Hormonska utrujenost: kako jo prepoznati in zakaj ni enaka kot izgorelost
Nova študija razkriva, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
Nova študija razkriva, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
cekin
Portal
Nuška Drašček: 'Treba je preskočiti začetni strah'
Poglejte, kako deluje prevara s plačilnimi terminali
Poglejte, kako deluje prevara s plačilnimi terminali
Prevara s povratnimi steklenicami: zaposleni zaslužil tisoče evrov
Prevara s povratnimi steklenicami: zaposleni zaslužil tisoče evrov
Ta račun lahko odprete le enkrat v življenju!
Ta račun lahko odprete le enkrat v življenju!
moskisvet
Portal
S provokativnim prizorom do milijonov? Zvezdnica šokirala in navdušila hkrati
To je država, ki bi jo morali obiskati vsaj enkrat v življenju
To je država, ki bi jo morali obiskati vsaj enkrat v življenju
Osamljenost je tako nevarna kot kajenje 15 cigaret na dan
Osamljenost je tako nevarna kot kajenje 15 cigaret na dan
AI-oznake pomagajo dezinformacijam
AI-oznake pomagajo dezinformacijam
dominvrt
Portal
Kako dolgi naj bodo pasji sprehodi? Prava mera gibanja za mladiče, odrasle pse in seniorje
Ta podrobnost v aprilu je ključna za hortenzije, a jo večina ignorira
Ta podrobnost v aprilu je ključna za hortenzije, a jo večina ignorira
Tapetiranje brez mojstra? Tako si lahko popolno steno ustvarite kar sami doma
Tapetiranje brez mojstra? Tako si lahko popolno steno ustvarite kar sami doma
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
okusno
Portal
Super priloge za vikend kosilo: ko spremljevalci postanejo zvezde krožnika
Koh: pozabljena sladica, ki spominja na otroštvo
Koh: pozabljena sladica, ki spominja na otroštvo
Kaj kuhati v nedeljo? 5 kosil, ki vedno uspejo (in tudi navdušijo)
Kaj kuhati v nedeljo? 5 kosil, ki vedno uspejo (in tudi navdušijo)
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
voyo
Portal
Belo se pere na devetdeset
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
