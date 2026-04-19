Policija v Ihanu zasegla preko 100 sadik konoplje

V okviru preiskave so policisti odkrili in zasegli opremo in pripomočke, namenjene gojenju prepovedane droge konoplje, več kot 100 sadik konoplje ter okoli dva kilograma posušenih rastlinskih delcev, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo in 690 evrov gotovine v bankovcih po 10 evrov. Osumljencu je bilo odrejeno pridržanje in bo s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, so sporočili s PU Ljubljana.