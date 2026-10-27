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Črna kronika

Policija pri 59-letniku zasegla okoli 10 kilogramov konoplje

Trebnje, 27. 10. 2026 09.56 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Zasegli okoli 10 kilogramov konoplje

Policisti so pri 59-letnem osumljencu z območja Trebnjega zasegli okoli 10 kilogramov vršičkov posušene konoplje, več rastlin in druge snovi, za katere sumijo, da gre za prepovedane droge. Med hišno preiskavo so našli tudi pripomočke za gojenje konoplje.

S PU Novo mesto so sporočili, da so policisti Policijske postaje Trebnje zaradi suma posesti prepovedane droge pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo.

Med preiskavo so poleg okoli 10 kilogramov vršičkov posušene konoplje našli in zasegli tudi več rastlin konoplje, različne snovi, za katere sumijo, da gre za prepovedane droge, ter pripomočke za gojenje konoplje.

Zasežene snovi so poslali v analizo. Policisti preiskavo nadaljujejo in ugotavljajo vse okoliščine suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

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Trebnje konoplja policija zaseg hišna preiskava
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