Policija pri 59-letniku zasegla okoli 10 kilogramov konoplje

S PU Novo mesto so sporočili, da so policisti Policijske postaje Trebnje zaradi suma posesti prepovedane droge pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo.
Med preiskavo so poleg okoli 10 kilogramov vršičkov posušene konoplje našli in zasegli tudi več rastlin konoplje, različne snovi, za katere sumijo, da gre za prepovedane droge, ter pripomočke za gojenje konoplje.
Zasežene snovi so poslali v analizo. Policisti preiskavo nadaljujejo in ugotavljajo vse okoliščine suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.
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