Policija pri 59-letniku zasegla okoli 10 kilogramov konoplje

S PU Novo mesto so sporočili, da so policisti Policijske postaje Trebnje zaradi suma posesti prepovedane droge pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo.

Med preiskavo so poleg okoli 10 kilogramov vršičkov posušene konoplje našli in zasegli tudi več rastlin konoplje, različne snovi, za katere sumijo, da gre za prepovedane droge, ter pripomočke za gojenje konoplje.