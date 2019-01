32-letnik v Kamniku ropal prodajalne, iz ene je odnesel borih deset evrov

Kot je na novinarski konferenci povedal komandir Policijske postaje Kamnik Aleksander Perklič , je moški prvo kaznivo dejanje izvedel 19. decembra pozno popoldne, ko je na Ljubljanski cesti vstopil v eno od prodajaln in od prodajalke zahteval denar. Zahtevo je podkrepil z uporabo telesne sile in večjega noža. Prodajalka mu je v strahu za svoje življenje izročila 100 evrov, on pa je pobegnil s kraja dogodka. Prodajalka ni bila poškodovana.

Policisti Policijske postaje Kamnik so 15. januarja odvzeli prostost 32-letnemu moškemu, osumljenemu treh kaznivih dejanj ropa, ki jih je decembra in januarja storil v prodajalnah na območju Kamnika.

Naslednji dan, 20. decembra, zgodaj zjutraj je moški oropal prodajalno na Kranjski cesti v Kamniku. S pretvezo nakupa je na prodajni trak odložil pločevinko pijače in zavojček žvečilnih gumijev. Prodajalka mu je to zaračunala in izročil ji je petevrski bankovec. Ko je odprla predal blagajne, pa je izvlekel nož in se z njim nagnil proti njej, zaradi česar se je prestrašila in stopila stran od blagajne. Moški je nato iz blagajne pograbil bankovce, si jih zatlačil v žep in zbežal. A denar mu je med begom padel iz žepa, tako da mu je od ropa dejansko ostalo 10 evrov.

Policisti so intenzivno zbirali obvestila in dokaze, opravljali oglede krajev kaznivih dejanj, zavarovali sledi, pregledovali posnetke nadzornih kamer in opravili številne informativne razgovore. Opravljene so bile tudi prepoznave oseb po fotografijah, s katerimi pa se identiteta storilca ni zadostno potrdila, saj je osumljeni med ropi svoj videz prikrival s pokrivali preko glave in obraza.

Policisti so na podlagi načina izvrševanja kaznivih dejanj in delnega videza/opisa storilca nakazali možno identiteto tega, ki pa je z gotovostjo niso mogli potrditi vse do dne, ko so obravnavali in preiskovali drugo kaznivo dejanje (nasilje v družini), pri

katerem so ugotovili ujemanje osumljenčevih značilnosti (videz, oblačila, obutev) s storilcem kaznivih dejanj ropov.

Na podlagi zbranih dokazov in potrditve identitete osumljenca so policisti moškemu odvzeli prostost in pridobili odredbo sodišča za hišno preiskavo, pri kateri so našli in zasegli predmete, ki ga povezujejo s kaznivimi dejanji ropov. Med njimi so oblačila in nož. Včeraj so ga nato s kazensko ovadbo pripeljali k preiskovalnemu sodniku, ta pa mu je odredil pripor.

Perklič je še povedal, da je bil moški v preteklosti že obsojen za podobna kazniva dejanja, policija pravi, da gre za t. i. specialnega povratnika.

Za kaznivo dejanje Rop po 206. členu Kazenskega zakonika je sicer predpisana kazen zapora od enega do desetih let.

Kako ravnati, če ste žrtev ropa?

Matija Breznik iz Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana pa je spregovoril o tem, kako ravnati v primeru, da postanete žrtev kaznivega dejanja ropa.

"Kolikor se le da, ostanite mirni, upoštevajte zahteve storilca. Odsvetujemo vsak verbalni ali fizični odpor, saj na tak način zmanjšamo možnost poškodb. Zavedati se moramo, da je oseba običajno oborožena in fizično močnejša. Če dejanje ne poteka tako, kot si ga je storilec zamislil, lahko pride do nekega impulzivnega, paničnega reagiranja storilca in lahko pride do poškodb žrtev."

Žrtvam zato svetujejo, naj se raje osredotočijo na opis storilca, kako izgleda, kaj počne, v katero smer je zbežal, je imel kakšnega sostorilca, prevozno sredstvo ... Pomembno je tudi, da takoj obvestijo policijo.

Storilci ropov sicer najpogosteje uporabljajo orožje, nože, plinske razpršilce in grožnje s fizičnim napadom.

V letu 2018 so na območju PU Ljubljana obravnavali 142 ropov, delež preiskanosti je bil 44,4-odstoten, v letu 2017 pa so obravnavali 149 ropov, preiskanost pa je bila 38,9-odstotna.