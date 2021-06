Policija prijela neznanca, ki je v hišo občinske svetnice vrgel molotovko

Fabjanova je dogodek za 24ur.com potrdila. Po njenih navedbah je v dnevno sobo skozi okno priletela molotovka. "Slednja je eksplodirala, hiša je zagorela. K sreči smo bili doma in smo ogenj pogasili sami," je sporočila in dodala, da hujših poškodb niso utrpeli, "le nekaj opeklin, ureznin in modric" .

Fabjanovi so sicer v preteklosti zaradi političnih sporov že grozili. Ob tem dogodku se je zahvalila za izkazano podporo. Sebe je opisala kot glasno občinsko svetnico, ki v želji po pomoči občanom podpira dobre pobude levih in desnih strank. " Če za tem res stojijo politični motivi, je to samo potrdilo, da delam prav ," je zapisala na enem od družbenih omrežij.

S PU Novo Mesto so tedaj sporočili, da so bili o dogodku obveščeni nekaj pred 21. uro. "Po prvih ugotovitvah je neznani storilec v pritlično okno stanovanjske hiše vrgel gorečo steklenico, ki je bila napolnjena z vnetljivo tekočino." Na kraj so bili napoteni policisti in kriminalisti, ki so opravili ogled in zbrali obvestila. V napadu ni bil nihče poškodovan, po nestrokovni oceni je v požaru nastalo za okoli 2000 evrov premoženjske škode, so še sporočili s Policije.