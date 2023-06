Policija prijela serijskega vlomilca: 48-letni Pirančan v priporu

Policisti PP Piran so v maju in juniju obravnavali več vlomov na območju Pirana in Bernardina. Vlomilec je vlomil v gostinske lokale, pisarne raznih podjetij, ki so se nahajale v poslovnih zgradbah, v hotelske sobe in v dve stanovanjski hiši. Iskal je denar in druge vrednejše predmete.

V eni od garažnih hiš je vlomil v štiri kovčke motornih koles, ki so bila tam parkirana, in iz dveh ukradel denar. Na večini ogledov krajev kaznivih dejanj so policisti zavarovali različne sledove. Z zbiranjem dokazov in obvestil je bil podan sum, da je vlome izvršil 48-letni domačin iz Pirana, sicer storilec povratnik premoženjskih kaznivih dejanj.