Policija prijela serijskega vlomilca v mariborske parkomate

Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, so policisti v nedeljo odvzeli prostost 20-letnemu moškemu iz Maribora, ki da je utemeljeno osumljen, da je od letošnjega aprila večkrat vlomil v poslovne prostore in parkomate na območju Maribora.

Po vseh zbranih obvestilih so ga v ponedeljek s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku mariborskega okrožnega sodišča, ki je zanj odredil pripor.

Garažne hiše v Mariboru so od aprila postale tarča serijskega vlomilca. Ta ponoči vlomi v avtomate oziroma parkomate v garažni hiši in si prilasti denar od parkirnin. Med drugim je vlomilec ponoči skozi sicer zaklenjena vhodna vrata vlomil v garažno hišo na Prešernovi ulici v Mariboru, od koder je odnesel okoli 1500 evrov gotovine in ob tem s svojim dejanjem povzročil za okoli 15.000 evrov materialne škode.