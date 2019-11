Policija prijela storilca, ki sta kar dvakrat poskušala oropati istega moškega

Policisti so 13. novembra malo po 13. uri dobili obvestilo občana Murske Sobote, da sta ga med odklepanjem vhodnih vrat stanovanjske hiše napadala dva moška in mu iz žepa odtujila rezervne ključe osebnega avtomobila. Ob njegovem vpitju je iz hiše prišla soseda, neznana storilca pa sta s kraja pobegnila.

Že čez pet dni so bili policisti s strani priče obveščeni, da sta dve zamaskirani osebi v Murski Soboti napadli moškega. Pri obravnavi so ugotovili, da gre za istega oškodovanca kot 13. novembra in tudi ista storilca.

Po hitri intervenciji policistov je bil eden izmed storilcev prijet v neposredni bližini izvršenega dejanja, drug storilec pa naslednji dan. Po vseh zbranih obvestilih bo zoper 28- in 48-letna osumljena podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve dveh kaznivih dejanj ropa. Za to kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora od treh do petnajst let.