Policija prijela tatove goriva in mesa

Policisti so bili v soboto ob 21.30 obveščeni o sumljivem ravnanju neznancev na parkirnem prostoru na območju Grma, kjer se je nahajalo več tovornih vozil. Tja so napotili policiste s širšega območja, ki so izsledili in prijeli dva osumljenca.

Moška, stara 30 in 33 let, sta vlomila v rezervoar tovornega vozila in iztočila gorivo. Ukradeno gorivo so zasegli in vrnili oškodovancu, zoper osumljenca pa bodo uvedli prekrškovni postopek.