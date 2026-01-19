Policija prijela tatove goriva in mesa

Policisti so bili v soboto ob 21.30 obveščeni o sumljivem ravnanju neznancev na parkirnem prostoru na območju Grma, kjer se je nahajalo več tovornih vozil. Tja so napotili policiste s širšega območja, ki so izsledili in prijeli dva osumljenca.
Moška, stara 30 in 33 let, sta vlomila v rezervoar tovornega vozila in iztočila gorivo. Ukradeno gorivo so zasegli in vrnili oškodovancu, zoper osumljenca pa bodo uvedli prekrškovni postopek.
Prijeli tatu mesa
Uspešno so preiskali tudi tatvino 40 kilogramov mesa in več drugih živil iz kleti stanovanjske hiše v Mirni Peči, ki se je zgodila v noči na nedeljo. Novomeški policisti so ugotovili, da je za tatvino odgovoren 45-letni moški iz Brezja. Zasegli so mu ukradene predmete in jih vrnili oškodovanki. Zoper bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine, je sporočila predszavnica Policijske uprave Novo mesto.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.