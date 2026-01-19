Naslovnica
Črna kronika

Policija prijela tatove goriva in mesa

Novo mesto, 19. 01. 2026 11.18

Avtor:
D.L.
Zamrznjeno meso

Dolenjski policisti so na območju Grma prijeli dva osumljenca, ki sta vlomila v rezervoar tovornega vozila in ukradla gorivo. Izsledili so tudi moškega, ki je v Mirni Peči iz kleti ukradel 40 kilogramov zamrznjenega mesa in več drugih živil.

Kraja goriva (simbolična fotografija)
Kraja goriva (simbolična fotografija)
FOTO: Shutterstock

Policisti so bili v soboto ob 21.30 obveščeni o sumljivem ravnanju neznancev na parkirnem prostoru na območju Grma, kjer se je nahajalo več tovornih vozil. Tja so napotili policiste s širšega območja, ki so izsledili in prijeli dva osumljenca. 

Moška, stara 30 in 33 let, sta vlomila v rezervoar tovornega vozila in iztočila gorivo. Ukradeno gorivo so zasegli in vrnili oškodovancu, zoper osumljenca pa bodo uvedli prekrškovni postopek.

Prijeli tatu mesa

Uspešno so preiskali tudi tatvino 40 kilogramov mesa in več drugih živil iz kleti stanovanjske hiše v Mirni Peči, ki se je zgodila v noči na nedeljo. Novomeški policisti so ugotovili, da je za tatvino odgovoren 45-letni moški iz Brezja. Zasegli so mu ukradene predmete in jih vrnili oškodovanki. Zoper bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine, je sporočila predszavnica Policijske uprave Novo mesto. 

tatvina goriva tatvina mesa policija Novo mesto prekršek

Policist v avtomobilu zavohal konopljo, Slovenki in Hrvata prijeli

nacionale
19. 01. 2026 14.55
mislim da so bili koradoji...
Odgovori
0 0
Kod.
19. 01. 2026 14.48
Stari znanci? Ali se sploh ne omenja več znancev
Odgovori
+5
5 0
Diego14
19. 01. 2026 14.48
Samo da ni Janša...
Odgovori
+0
3 3
mario7
19. 01. 2026 14.53
Res je. Vse je bolje k jj.
Odgovori
-1
0 1
myomy
19. 01. 2026 14.41
Dolenjska je že od nekdaj problematična. Jug države, pač.
Odgovori
+4
6 2
kr nekdo
19. 01. 2026 14.39
ne vem zakaj se jih tukaj tako ščiti. Na dolenjskem portalu lepo piše, da je bil pripadnik iz Brezja. Brezje pa vemo, da je največje romsko naselje.
Odgovori
+15
15 0
JohannDoe
19. 01. 2026 14.51
Ne veš?
Odgovori
+1
1 0
Sickomania
19. 01. 2026 14.37
A so bli cigomigoti???
Odgovori
+11
11 0
Uporabnik1854475
19. 01. 2026 14.55
Cici.g.a.. Cicif.uj
Odgovori
0 0
YouRangMyLord
19. 01. 2026 14.36
Ma za tele je bil zapor vseh preteklih 30 let, kolikor se svaljkajo po slovenskioh zaporih kot povratnjiki vedno nagrada; so se odpočili, si zobe porihtali, pri zdravnikih bili v spremstvu paznikov vedno prvi obravnavani in brez čakalnih vrst, imeli 3 obroke + malico na državne stroške vsak dan. Za njih je zapor hotel, dopust, počitnice. Pobrat jim po vsakem takem dejanju socialne transferje, obvezno. otrokom CSD plačevat obveznostiu, ne pa da SCD tastarim na račun denar nakaže. To je prava kazen za njih - ukinit jim socialne podpore.
Odgovori
+18
18 0
hojladri123
19. 01. 2026 14.35
Kaj je zmanjkalo psov mačk in ježev po Dolenjski da so Cu banda začeli še meso krast ?
Odgovori
+8
8 0
misterbin
19. 01. 2026 14.19
Ne bo nič ker mesa niso odnesli
Odgovori
+7
7 0
Rudar
19. 01. 2026 14.19
Kdo bi le bil?
Odgovori
+15
15 0
TITO50
19. 01. 2026 14.18
Zaplemba socialnih pomoči, samo to je za njih kazen.
Odgovori
+27
27 0
Bebo2
19. 01. 2026 14.02
saj vsi vemo za koga gre, ni treba sploh omenjati iz kje so
Odgovori
+35
35 0
sivabrada
19. 01. 2026 13.55
Malenkost,to je po tanovem samo prekršek.Dober veter v jadra so dobili tabakreni.
Odgovori
+30
30 0
Mojemnenjeinpika
19. 01. 2026 14.06
In samo za to je škoda izterljiva. Izda se namreč globa. Samo na to slišijo.
Odgovori
+14
14 0
skuripanda burns
19. 01. 2026 13.43
Ne razumem, zakaj se kazni za povratnike ne potencirajo... Poanta kazni je to, da kazen odvrne bodočo ponovitev kaznivih dejanj... Če je nekdo "stari znanec policije", je bila kazen prvič premila in jo je naslednjič treba podvojiti za enako dejanje. V tretje potrojiti. Ko bodo povratniki potem eventuelno sedeli po deset, petnajst let... se bo mogoče kaj prijelo!
Odgovori
+31
31 0
Deathstar
19. 01. 2026 13.44
Nas pa koštalo.....
Odgovori
+6
8 2
assassin911
19. 01. 2026 13.52
Samo da je za ograjo pa je ok.
Odgovori
+10
10 0
wsharky
19. 01. 2026 13.42
ne, nismo mi, to so nam podtaknili
Odgovori
+14
15 1
rogla
19. 01. 2026 13.28
Točno se ve, kdo sta barabi!
Odgovori
+24
24 0
bibaleze
