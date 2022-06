Policija prosi za pomoč. Prepoznate moške na fotografijah?

S PU Maribor so sporočili, da kriminalisti obravnavajo kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Dogodek se je zgodil 30. aprila letos, ob stadionu Ljudski vrt v Mariboru. "Tedaj je bila z uporabo fizične sile preprečena izvedba uradne naloge policistom, prišlo pa je tudi do poškodb policistov," so sporočili policisti.

Spomnimo

Po nogometni tekmi Prve lige Telemach med Mariborom in Koprom (1:1) se je zgodil incident, v katerem so bili lažje poškodovani trije policisti, pripadniki posebnih enot. Med izvajanjem policijskih postopkov z osebo, ki je predhodno kršila javni red in mir, se je vpletlo več deset navijačev. Ker so slednji s svojimi dejanji preprečevali izvedbo policijskega postopka, so policisti uporabili prisilna sredstva. Tri policiste je med izvajanjem policijskih nalog neposredno napadlo več deset navijačev z udarci in brcami ter z metanjem ograj vanje, pri čemer so bili lahko telesno poškodovani.