Policija prosi za pomoč: Pogrešana sta francoska najstnika

Kranjskogorske policiste so obvestili o dveh pogrešanih mladoletnih osebah. 16-letna Penelope Murat in 17-letni Swenn Gaudin Jeangoyut sta se na območju Mlince proti Dovški babi ločila od ostalih pohodnikov. Kasneje so francoska državljana opazili v vasi Plavški Rovt, nazadnje pa so ju videli na Jesenicah. Policija poziva vse, ki so pogrešani osebi videli ali imajo kakršno koli informacijo, naj pokličejo 113 ali anonimno telefonsko številko 080 1200.

Penelope ima rjave lase, ki segajo do ramen, očala z dioptrijo, visoka je 155 cm in je suhe postave. Oblečena je v modro majico s kratkimi rokavi, ki ima na levi strani logotip in v kratke rjave hlače. Nosi rjav nahrbtnik s privezano spalno vrečo rjave barve. icon-expand 16-letna Penelope Murat ima rjave lase do ramen, očala z dioptrijo, visoka je 155 cm in je suhe postave. FOTO: Policija Swenn je visok 170 cm in je športne postave. Ima svetle, blond lase. Oblečen je v modro majico s kratkimi rokavi, ki ima na levi strani logotip in v kratke rjave hlače. Nosi nahrbtnik rjave barve. icon-expand 17-letni Swenn Gaudin Jeangoyut je visok 170 cm, je športne postave in ima blond lase. FOTO: Policija Verjetno je, da med kraji pogrešana prehajata peš ali z avtoštopom, morda pa tudi na kakšen drug način, sporočajo kranjskogorski policisti. Hkrati pozivajo vse, ki so pogrešani osebi videli ali imajo o kakršno koli informacijo, naj pokličejo 113 ali anonimno telefonsko številko 080 1200.