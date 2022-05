Policija prosi za pomoč pri identifikaciji pešca

Nesreča se je zgodila v soboto okoli 23.20 na Vojkovi cesti (v bližini stanovanjske hiše št. 13) v Solkanu. Hudo poškodovan pešec, čigar identiteta ni znana, je trenutno na zdravljenju v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica.

Gre za moškega močnejše postave, starega med 45 in 50 let, ki je visok med 175 in 180 cm. Ima kratko pristrižene lase sivorjave barve. V času nesreče je bil oblečen v sive športne hlače, črno majico z belo sliko in rdečim napisom, fluorescentno kratko majico z napisom "Alfa Racing" in modro športno majico z daljšimi rokavi. Obut je bil v modre športne copate, ki imajo ob strani oranžen podplat.

Policija poziva vse, ki bi omenjenega pešca prepoznali, naj to sporočijo na številko 113 ali anonimni telefon Policije 080 1200.