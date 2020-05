Policija prosi za pomoč pri iskanju osumljenca

35-letnega Janeza Koca iz Lokev pri Črnomlju policisti in kriminalisti iščejo, ker je 9. maja v Črnomlju izkoristil krajšo odsotnost stanovalca, vlomil v stanovanjsko hišo, odtujil zlat nakit in povzročil večjo premoženjsko škodo. Kot so sporočili iz Policije, kriminalisti in policisti že vse od naznanitve kaznivega dejanja izvajajo številne aktivnosti za njegovo izsleditev, vendar osumljenca do tega trenutka niso našli.



"Gre za nepredvidljivo osebo, odvisnika od prepovedanih drog, ki ima najverjetneje pri sebi nezakonito orožje in bi lahko bil nevaren za okolico," so sporočili iz policije. Po nekaterih podatkih naj bi se skrival na območju Bele krajine oziroma na območju Črnomlja.