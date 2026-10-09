Še vedno iščejo pobeglega pripornika, policija svetuje previdnost

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana, so bili o pobegu pripornika obveščeni v sredo okoli 16. ure. Ker Dean Husović do danes še ni bil prijet, javnost prosijo za pomoč. Vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o njegovem gibanju ali bivališču, pozivajo, naj pokličejo na številko 113 ali se obrnejo na najbližjo policijsko postajo. Informacije je mogoče posredovati tudi anonimno na številko 080 1200.

Po doslej znanih podatkih pobegli pripornik ni nevaren, policija pa kljub temu svetuje previdnost. Ob morebitnem srečanju z njim naj občani ne ukrepajo sami, temveč o tem nemudoma obvestijo policijo.

Husovića, sicer v Italiji živeči bosanski državljan, povezujejo z odmevnim primerom vloma v Sintalovo vozilo za prevoz denarja v ljubljanskem BTC. Po navedbah tožilstva naj bi skupaj s sostorilci januarja letos ukradel več kot 83.000 evrov gotovine. Sam je med postopkom trdil, da je nedolžen in da je v Slovenijo zgolj pripeljal vozilo, ki so ga pri kaznivem dejanju uporabili drugi.