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Črna kronika

Še vedno iščejo pobeglega pripornika, policija svetuje previdnost

Ljubljana, 09. 10. 2026 15.32 pred 16 minutami 1 min branja 13

Avtor:
K.H.
Dean Husović

Policija tudi dva dni po pobegu še ni izsledila Deana Husovića, ki je v sredo popoldne pobegnil iz neposredne bližine Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana. Za njim je razpisana tiralica, v iskalni akciji pa sodelujejo policisti več ljubljanskih enot, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij in tudi tuji varnostni organi.

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana, so bili o pobegu pripornika obveščeni v sredo okoli 16. ure. Ker Dean Husović do danes še ni bil prijet, javnost prosijo za pomoč. Vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o njegovem gibanju ali bivališču, pozivajo, naj pokličejo na številko 113 ali se obrnejo na najbližjo policijsko postajo. Informacije je mogoče posredovati tudi anonimno na številko 080 1200.

Po doslej znanih podatkih pobegli pripornik ni nevaren, policija pa kljub temu svetuje previdnost. Ob morebitnem srečanju z njim naj občani ne ukrepajo sami, temveč o tem nemudoma obvestijo policijo.

Husovića, sicer v Italiji živeči bosanski državljan, povezujejo z odmevnim primerom vloma v Sintalovo vozilo za prevoz denarja v ljubljanskem BTC. Po navedbah tožilstva naj bi skupaj s sostorilci januarja letos ukradel več kot 83.000 evrov gotovine. Sam je med postopkom trdil, da je nedolžen in da je v Slovenijo zgolj pripeljal vozilo, ki so ga pri kaznivem dejanju uporabili drugi.

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Po poročanju Dnevnika, je bil Husović poleti prijet pri Šentilju med vožnjo ukradenega avtomobila in je bil od takrat v priporu. Pobegnil je po vrnitvi z obravnave na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Na Upravi RS za izvrševanje kazni podrobnosti pobega niso razkrili.

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dean husović pobegli pripornik prevoz denarja pobegnil

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KOMENTARJI13

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deratizacija
09. 10. 2026 16.04
Pobegnil z razlogom. Na jedilniku trikrat na teden svinjina.
Odgovori
0 0
r h
09. 10. 2026 16.02
Nesposobno sodstvo in nesposobni vsi vezani s to institucijo.
Odgovori
+0
1 1
hanzll
09. 10. 2026 16.02
Majco ima umazano
Odgovori
-1
0 1
BrainDance
09. 10. 2026 16.02
Nisam bio ja :D
Odgovori
0 0
Infiltrator
09. 10. 2026 16.01
Mogoče ga skrivajo na Trstenjakovi ,tam imajo radi take in drugačne nepridiprave!
Odgovori
+0
1 1
BrainDance
09. 10. 2026 16.02
Prej na štabu Resnice :D oni so azil za kriminalce
Odgovori
-1
0 1
ares2
09. 10. 2026 15.57
Ta se je je sam izgnal...Na denar pa naj pozabijo.
Odgovori
+0
1 1
Oblastljudstvu
09. 10. 2026 15.57
Kakšno previdnost, polomit mu noge takoj ob srečanju
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+1
1 0
ledr
09. 10. 2026 15.50
V času prejšnje vlade bi takratna opozicija (sedanji vladajoči...), zahtevali takojšen odstop Pravosodnega in notranjega ministra in še koga... Kaj pa zdaj??? Vse tiho je bilo...
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-2
1 3
veneti
09. 10. 2026 15.48
sami emiri samiri a jih res rabimo prenašati
Odgovori
+6
7 1
veneti
09. 10. 2026 15.48
emire samire a jih res potrebujemo v pm
Odgovori
0 0
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