Policija prosi za pomoč: Ste to obvestilo že kje videli?

V ponedeljek, 31. avgusta, nekaj minut pred 17. uro, so v Dobrovem v Goriških brdih oropali bančno poslovalnico. Po sedaj zbranih podatkih sta dva zamaskirana storilca iz omenjene poslovalnice odtujila večjo vsoto gotovine in se kasneje s kraja z vozilom odpeljala neznano kam, so sporočili s PU Nova Gorica. Med ropom je eden od storilcev uporabil nevaren predmet, na srečo pa nihče od bančnih uslužbencev ni bil telesno poškodovan.

Kriminalistična preiskava kaznivega dejanja ropa še vedno poteka, kljub intenzivnemu operativnemu delu in zbiranju obvestil novogoriških kriminalistov in policistov do tega trenutka neznana roparja še nista bila izsledena.