Policija prosi za pomoč: Ste videli moškega, ki je oropal dekle?

Včeraj so novogoriške policiste obvestili o ropu, ki se je zgodil na Kidričevi ulici v Novi Gorici. Kot so sporočili s PU Nova Gorica, je neznanec, star med 25 in 30 let, visok okoli 190 centimetrov, srednje postave in s primorskim naglasom, okoli 7.30 z nožem zagrozil mlajšemu dekletu, ki je sedelo na klopci. Zahteval je denarnico, iz katere je vzel manjšo vsoto gotovine in odšel neznano kam. Dekle med ropom ni bilo poškodovano.

Policija prosi vse občane, ki bi o ropu karkoli vedeli, naj o tem obvestijo policijo na številko 113, anonimno številko policije 080 12 00 ali številko PP Nova Gorica 05 30 34 400.

"Žrtve podobnih kaznivih dejanj pa naprošamo, da v primeru takšnih dejanj o tem takoj obveščajo policijo in s tem precej olajšajo delo policiji pri raziskovanju navedenih kaznivih dejanj," so še sporočili novogoriški policisti.