Črna kronika

Z motilcem signala vlamljala v avtomobile na parkiriščih

Ljubljana, 09. 04. 2026 12.41 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
L.M.
Motilec signala

Ljubljanski policisti so pretekli teden razkrili serijo vlomov v vozila na parkiriščih nakupovalnih središč. Dva osumljenca sta s pomočjo motilca signala onemogočila zaklepanje avtomobilov, policisti pa so ju prijeli neposredno po storitvi kaznivega dejanja.

Iz PU Ljubljana so sporočili, da so v zadnjih dneh ljubljanski policisti in kriminalisti intenzivno preiskovali več vlomov v vozila, ki so se večinoma zgodili na parkiriščih večjih nakupovalnih središč v prestolnici. Pri enem izmed teh dejanj so policisti zalotili 56- in 50-letna osumljenca iz Ljubljane, ki sta med opazovanjem oškodovanke izkoristila trenutek, ko je parkirala vozilo.

Osumljenca sta takrat uporabila motilec signala, s katerim sta preprečila zaklepanje vozila, nato pa neovirano vstopila vanj in odtujila nekaj sto evrov gotovine. Policisti so ju prijeli takoj po dejanju, pri čemer so pri njima našli in zasegli ukradeni denar, ki je bil vrnjen oškodovanki.

Na podlagi sodne odredbe so kriminalisti kasneje opravili hišne preiskave. Pri tem so našli in zasegli več elektronskih naprav, motilce signalov ter druge predmete, povezane s kaznivimi dejanji. Motilci so bili nameščeni v ohišja elektronskih naprav iz proste prodaje. Z nadaljnjim zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da sta osumljenca storila še najmanj tri podobna kazniva dejanja in si s tem pridobila več kot 5.000 evrov protipravne premoženjske koristi.

Motilec signala
Motilec signala
FOTO: PU Ljubljana

Zaradi suma kaznivega dejanja velike tatvine sta bila oba privedena k preiskovalnemu sodniku. Ta je za 56-letnega osumljenca odredil pripor, za 50-letnega pa sodno pridržanje. Oba sta bila v preteklosti že obravnavana in tudi obsojena za istovrstna premoženjska kazniva dejanja. Za veliko tatvino je zagrožena zaporna kazen do pet let.

Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivih dejanj in bo o ugotovitvah obvestila pristojno državno tožilstvo.

Policisti občane znova opozarjajo, naj v vozilih ne puščajo vrednejših predmetov ali stvari, ki bi jih storilci lahko zlorabili, kot so ključi bivališč, osebni dokumenti, podatki o naslovu prebivališča ali kartice za dostop do garaž. Ob zapuščanju vozila svetujejo, da se vozniki vedno prepričajo, ali je vozilo dejansko zaklenjeno, najbolje tako, da poskusijo odpreti vrata in se ne zanašajo zgolj na zvočni ali svetlobni signal. Če na parkiriščih opazijo sumljivo vedenje oseb, naj o tem nemudoma obvestijo policijo na številko 113.

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

mungus
09. 04. 2026 14.00
vsakega dat 20 let na prisilno delo pa da jih vidim čeb še si kdo upal motiti in krasti.....
suleol
09. 04. 2026 13.45
profici
Valkidžija
09. 04. 2026 13.36
Že obsojena, pa kar na prostosti. Jao naše sodstvo, katastrofa.
HUSO BOSS
09. 04. 2026 13.22
V APNU V CERKLJAH SO TUD ENI MAJSTRI KI TO POČNO ŽE LETA IN LETA
jazSmeško
09. 04. 2026 13.19
Ljubljana varno mesto????😂😂😂😂 Ni kriminala, ni korupcije in najlepše mesto na svetu dee.🤣🤣🤣🤣
Aleksei Kaar
09. 04. 2026 13.27
Najdi mi mesto, ki nima kriminala. Kaj zapenjaš....svojo vas raje poglej.
suleol
09. 04. 2026 13.45
ostan ti na svoji vasi
zaba67
09. 04. 2026 13.05
po šer. pravu bi jima odsekali roke...
