Z motilcem signala vlamljala v avtomobile na parkiriščih

Iz PU Ljubljana so sporočili, da so v zadnjih dneh ljubljanski policisti in kriminalisti intenzivno preiskovali več vlomov v vozila, ki so se večinoma zgodili na parkiriščih večjih nakupovalnih središč v prestolnici. Pri enem izmed teh dejanj so policisti zalotili 56- in 50-letna osumljenca iz Ljubljane, ki sta med opazovanjem oškodovanke izkoristila trenutek, ko je parkirala vozilo.

Osumljenca sta takrat uporabila motilec signala, s katerim sta preprečila zaklepanje vozila, nato pa neovirano vstopila vanj in odtujila nekaj sto evrov gotovine. Policisti so ju prijeli takoj po dejanju, pri čemer so pri njima našli in zasegli ukradeni denar, ki je bil vrnjen oškodovanki.

Na podlagi sodne odredbe so kriminalisti kasneje opravili hišne preiskave. Pri tem so našli in zasegli več elektronskih naprav, motilce signalov ter druge predmete, povezane s kaznivimi dejanji. Motilci so bili nameščeni v ohišja elektronskih naprav iz proste prodaje. Z nadaljnjim zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da sta osumljenca storila še najmanj tri podobna kazniva dejanja in si s tem pridobila več kot 5.000 evrov protipravne premoženjske koristi.