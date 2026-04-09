Z motilcem signala vlamljala v avtomobile na parkiriščih

Iz PU Ljubljana so sporočili, da so v zadnjih dneh ljubljanski policisti in kriminalisti intenzivno preiskovali več vlomov v vozila, ki so se večinoma zgodili na parkiriščih večjih nakupovalnih središč v prestolnici. Pri enem izmed teh dejanj so policisti zalotili 56- in 50-letna osumljenca iz Ljubljane, ki sta med opazovanjem oškodovanke izkoristila trenutek, ko je parkirala vozilo.
Osumljenca sta takrat uporabila motilec signala, s katerim sta preprečila zaklepanje vozila, nato pa neovirano vstopila vanj in odtujila nekaj sto evrov gotovine. Policisti so ju prijeli takoj po dejanju, pri čemer so pri njima našli in zasegli ukradeni denar, ki je bil vrnjen oškodovanki.
Na podlagi sodne odredbe so kriminalisti kasneje opravili hišne preiskave. Pri tem so našli in zasegli več elektronskih naprav, motilce signalov ter druge predmete, povezane s kaznivimi dejanji. Motilci so bili nameščeni v ohišja elektronskih naprav iz proste prodaje. Z nadaljnjim zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da sta osumljenca storila še najmanj tri podobna kazniva dejanja in si s tem pridobila več kot 5.000 evrov protipravne premoženjske koristi.
Zaradi suma kaznivega dejanja velike tatvine sta bila oba privedena k preiskovalnemu sodniku. Ta je za 56-letnega osumljenca odredil pripor, za 50-letnega pa sodno pridržanje. Oba sta bila v preteklosti že obravnavana in tudi obsojena za istovrstna premoženjska kazniva dejanja. Za veliko tatvino je zagrožena zaporna kazen do pet let.
Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivih dejanj in bo o ugotovitvah obvestila pristojno državno tožilstvo.
Policisti občane znova opozarjajo, naj v vozilih ne puščajo vrednejših predmetov ali stvari, ki bi jih storilci lahko zlorabili, kot so ključi bivališč, osebni dokumenti, podatki o naslovu prebivališča ali kartice za dostop do garaž. Ob zapuščanju vozila svetujejo, da se vozniki vedno prepričajo, ali je vozilo dejansko zaklenjeno, najbolje tako, da poskusijo odpreti vrata in se ne zanašajo zgolj na zvočni ali svetlobni signal. Če na parkiriščih opazijo sumljivo vedenje oseb, naj o tem nemudoma obvestijo policijo na številko 113.
