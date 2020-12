PRENOS V ŽIVO: Napada na policista in fotografa osumljen 26-letnik

Mariborski policisti so včeraj v zvezi z nasilnimi izgredi v Ljubljani 5. novembra pridržali 26-letnega osumljenca. Šlo naj bi za starega znanca policije z znano nasilno preteklostjo. Med hišno preiskavo so pri njem zasegli dokaze, da je v nasilnih dejanjih sodeloval, pa tudi drogo in pripomočke za njeno uživanje. Moški je med drugim osumljen, da fizično napadel dva policista in fotoreporterja, ki ga je huje poškodoval.

Ljubljanski policisti so po poročanju spletnega Večera prijeli Mariborčana, ki je na nasilnih protestih v Ljubljani 5. novembra napadel fotoreporterja, snemalca in uniformiranega policista. Na Policijski upravi (PU) Ljubljana so potrdili, da so včeraj izvajali aktivnosti na območju PU Maribor, podrobnosti pa bodo predstavili na novinarski konferenci ob 13.30. icon-expand Osumljenega naj bi po neuradnih informacijah Večera danes privedli pred preiskovalnega sodnika. Kot še navaja omenjeni časnik, je napadov osumljen Mariborčan, ki mu grozi ovadba zaradi kaznivega dejanja povzročitve hude in lahke telesne poškodbe. Ovadba naj bi mu grozila tudi zaradi sodelovanja v skupini, ki je poskušala uradni osebi preprečiti uradno dejanje. Osumljeni naj bi na včerajšnjem zaslišanju na policiji celo priznal napad na policiste in fotoreporterja. "A svojega zagovora ni dokončal, ker se želi prej posvetovati z odvetnikom, ki v hišni preiskavi ni bil prisoten". Osumljenega naj bi poznali tudi v vrstah navijaške skupine Viole. Neuradno naj bi za incident poskrbel ravno z namenom, "da bi na hierarhični lestvici Viol priplezal čim višje", so še zapisali na Večeru. PREBERI ŠE Policija naj bi prijela moškega, ki je napadel fotoreporterja in policista Protesta 5. novembra v Ljubljani, ki je prerasel v nasilništvo, se je po oceni policije udeležilo okoli 500 ljudi. Poškodovanih je bilo več ljudi, pa tudi policijska in reševalna vozila ter mestna infrastruktura. Policija je uporabila tudi vodni top.