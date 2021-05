Policija še vedno išče storilca, ki je na fasade objektov v Mariboru narisal zelene srčke

Policisti Policijske postaje Maribor I so 4. marca letos zaznali in obravnavali več kaznivih dejanj poškodovanja ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote, po 219. členu Kazenskega zakonika in več kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari po 220. členu istega zakona.

Oškodovanih je bilo več pravnih in fizičnih oseb, ki imajo v lastništvu nepremičnine na območju pešcone in bližnjih ulicah v mestu Maribor. Doslej neznani storilec je namreč na fasade objektov in razne table ter po tleh z zeleno barvo narisal grafite – srčke – ter jih s tem poškodoval.

Med kriminalistično preiskavo so policisti zasegli videoposnetek storilca in zavarovali njegovo fotografijo. Policistom moškega do zdaj še ni uspelo identificirati, zato ljudi prosijo: če osebo prepoznajo, naj to sporočijo policistom PP Maribor na telefonsko številko 02 220 86 30, interventno številko Policije ali pa na anonimni telefon.

Pošljete lahko tudi pisno prijavo na e-naslov pp_maribor1.pumb@policija.si.