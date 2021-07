Policija: 'Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja'

Policija opozarja, da spletni kriminalci postajajo vse bolj inovativni in vse teže jih je odkriti. "Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja in/ali vaših bančnih podatkov, pri tem pa so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge, od direktorja do romantičnega ljubimca."

Ljubljanski policisti so prejeli več oškodovancev, ki so preko različnih spletnih oglasnih portalov prodajali rabljene predmete. Na njihove oglase so se odzvali storilci, ki so jim na telefonske številke preko aplikacije 'Whatsapp' poslali sporočilo in jih preusmerili na druge platforme. Tam so oškodovanci vnesli svoje podatke, med drugim tudi številke bančnega računa, ki so jih nepridipravi zlorabili, saj so z njimi nato opravili različne spletne nakupe oziroma transakcije.

Zato policija poziva, da ste pri spletnih prodajah ali nakupih pozorni na prevare. Ne klikajte povezav, prilog ali slik, ki jih prejmete v nezahtevanih SMS sporočilih, ne da bi prej preverili pošiljatelja.

"Ne hitite. Vzemite si čas in preverite vse potrebno preden se odzovete. Nikoli ne odgovarjajte na sporočilo, ki zahteva vašo PIN številko, geslo za spletno banko ali kakršnekoli druge varnostne poverilnice."

Če pa ste odgovorili na lažno predstavljanje prek sporočila in razkrili svoje bančne podrobnosti, se takoj obrnite na svojo banko, priporoča policija. In če ste kljub previdnosti žrtev spletne prevare, to takoj prijavite policiji.