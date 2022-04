Policija sporočila: Laser je bil v pilotsko kabino usmerjen namerno

Kot so pojasnili na Policijski upravi Kranj, prijav tovrstnih dogodkov ni veliko. Letos je bila to prva, so dejali in dodali, da so sicer ljubljanski policisti lani obravnavali podoben primer na Trgu republike, ko so storilci na neprijavljenem shodu v policijski helikopter usmerili laserski žarek. "Pilot je takrat utrpel poškodbo očesa, ki pa k sreči ni pustila trajnih posledic," so dejali.