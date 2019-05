Policija svari: na območju Kranja si sumljivi neznanci ogledujejo hiše

Gorenjski policisti so v petek obravnavali dve prijavi sumljivega obnašanja potencialnih tatov. Dopoldne je v Puštalu moški pozvonil pri starejši občanki in se predstavil kot delavec elektro podjetja. Lastnica ga je spustila v stanovanjsko hišo in z njim govorila, medtem pa je v hišo vstopil drugi moški in jo začel pregledovati. Občanka je postala sumničava šele potem, ko je neznanca pospremila iz hiše in opazila, da ga v vozilu čaka še ena oseba, ki je prej ni bilo. Lastniki zaenkrat ne pogrešajo ničesar.

V obeh primerih gre za okoliščine, ki se pojavljajo pri izvrševanju premoženjskih kaznivih dejanj, so jasni kranjski policisti.

V drugem primeru, ki se je v petek opoldne zgodil na Jami v Kranju, pa je neznani

moški najprej zvonil pri prijavitelju in potem odšel, ker ni nihče odprl. Čez krajši čas se je vrnil na kraj in si začel ogledovat še okolico hiše. Ko so ga lastniki opazili na balkonu, je odšel.

Po opisu sodeč bi lahko v obeh primerih šlo za isto osebo, in sicer moškega, starega okoli 40 let. Je srednje postave, visok okoli 175 centimetrov, s kozjo bradico, kapo s šiltom, rokavicami, modrimi jeans hlačami in črno jakno. Uporabljal je večji osebni avtomobil srebrne ali sive barve, ljubljanskega registrskega območja.

V obeh primerih gre za okoliščine, ki se pojavljajo pri izvrševanju premoženjskih kaznivih dejanj. "Neznanih oseb ne spuščajte v stanovanja ali hiše, objekte zaklepajte, okna ob odsotnosti zaprite in varujte svoje premoženje. Sumljiva ravnanja takoj prijavite policiji na številko 113," še pravijo kranjski policisti.