Policija svetuje: Pred odhodom z doma zaprimo vsa okna in vrata

Gorenjski policisti so od petka popoldan do danes obravnavali osem vlomov, med njimi vlome v dva gostinska obrata, prodajalno in frizerski salon na Jesenicah.

Med Vodicami in Spodnjim Brnikom je bilo včeraj vlomljeno v osebni avtomobil, izginila pa je denarnica. Iz dveh hiš v Vašci je včeraj izginilo nekaj gotovine in nakita manjše vrednosti. Tudi iz hiše v Prezrenjah pri Radovljici so v petek odnesli denar.

Policisti na terenu preverjali stanje in opozarjali na samozaščitno ravnanje

Gorenjski policisti, ki so v petek pri dveurni kontroli stanovanjskih območij v poštne nabiralnike razdelili 70 obvestil z nasveti o samozaščitnem ravnanju, so pri večini stanovanjskih hiš, kjer stanovalcev ni bilo doma, opazili balkonska vrata ali okna, odprta za zračenje, ali pa je bila v objektih čista tema. V nekaj primerih so imeli lastniki na dvoriščih nezavarovane stvari, denimo kolesa in mopede, v enem primeru pa je bila hiša odprta, medtem ko je bil lastnik na vrtu, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Policisti so pustili obvestila tudi na nekaj vozilih, v katerih so bili vredni predmeti na vidnih mestih.

"Hiša z videzom, da ni nikogar doma, bo prej tarča tatov, opozarjajo. Med odsotnostjo moramo pustiti prižgano luč ali televizijo ali pa si vgradimo časovna svetlobna stikala, medtem ko se za praznjenje poštnega nabiralnika dogovorimo z nekom, ki mu zaupamo," svetujejo.

Najpogosteje vlamljajo skozi okna in balkone

Kot opozarjajo, storilci najpogosteje vlamljajo skozi okna in vrata, največkrat balkonska. Najlaže vstopijo tam, kjer so okna ali vrata odprta, četudi zgolj za zračenje. Okna zato v vseh nadstropjih in v vseh objektih med svojo odsotnostjo dosledno zapirajmo, vrata pa zaklepajmo.

Vrednejši predmeti na vidnem mestu privlačijo tatove, zato jih moramo pospraviti in shraniti na varno. Z vrednimi stvarmi pa se ne smemo hvaliti pred drugimi ljudmi in na družbenih omrežjih.

Nezavarovani predmeti na dvorišču, denimo vozila, kolesa in orodje, so storilcem najlaže dosegljivi, zato jih ne smemo puščati na vidnem mestu, ampak jih moramo pospraviti oziroma ustrezno zavarovati.

Poleg tega naj bodo občani pozorni na sumljive osebe in neobičajno zadrževanje ali ravnanje v okolici, pa tudi na ustavljena ali parkirana vozila, ki ne sodijo v njihovo okolje in se jim zdijo sumljiva. Podatke naj takoj sporočijo na interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.