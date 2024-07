Policija ugotavlja identiteto moškega, ki so ga mrtvega našli na plaži

S Policijske uprave Koper so sporočili, da so bili 10. julija 2024 ob 17. uri obveščeni o neodzivni osebi, ki je ležala na plaži v Strunjanu (divja plaža med Strunjanom in Mesečevim zalivom). Na kraju je bila prisotna tudi zdravnica, ki je potrdila smrt moškega in odredila sanitarno obdukcijo.