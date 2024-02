Policija ujela dva tihotapca: Makedonec v kombiju skrival 31 migrantov

Voznika so pridržali in mu zasegli kombi. S kazensko ovadbo ga bodo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku. Postopki z državljani Turčije še niso končani.

Približno dve uri kasneje so novomeški policisti ustavili voznika avtomobila znamke Mazda 6 čeških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da je 23-letni Ukrajinec v vozilu prevažal pet tujcev, ki so nedovoljeno vstopili v državo. Vozniku so odvzeli prostost in mu zasegli avtomobil. Tudi njega bodo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku. Postopki z dvema državljanoma Afganistana, dvema državljanoma Turčije in državljanom Irana še potekajo.