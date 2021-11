Policija ukrepala proti ženski, ki je zaradi preverjanja pogoja PCT napadala zaposlene

Po poročanju v oddaji Preverjeno o tem, kaj vse doživljajo tisti, ki preverjajo pogoj PCT, so s PU Nova Gorici sporočili, da so ajdovski policisti ukrepali zoper osebo, ki je na Upravni enoti Ajdovščina in bencinskem servisu napadala zaposlene. Vse to je gospa, ki je zaposlene tudi žalila, posnela in objavila na družbenih omrežjih. Policisti so potrdili, da so zoper osebo prejeli že več prijav in tudi ukrepali. V treh primerih so ji izdali tudi plačilni nalog.

Na PU Nova Gorica so podali pojasnilo, da so policisti PP Ajdovščina v zadnjem obdobju prejeli več prijav zoper osebo, ki ni upoštevala vladnih odlokov o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z novim koronavirusom. Policisti so glede prijav v vseh primerih ukrepali in zoper omenjeno osebo zaradi kršitev določil Zakona o nalezljivih boleznih, Zakona o varstvu javnega reda in miru in Zakona o zasebnem varovanju v treh primerih izdali plačilni nalog, v 11 primerih pa uvedli hitri postopek z odločbo. icon-expand Preverjanje pogoja PCT FOTO: Bobo "Policisti navedene policijske enote so v osmih primerih tudi podali predlog za uvedbo postopka o prekršku drugemu prekrškovnemu organu – Zdravstvenemu inšpektoratu Republike Slovenije, Inšpektoratu RS za šolstvo in šport in Informacijskemu pooblaščencu." Kaj vse doživljajo tisti, ki preverjajo pogoj PCT, smo preverili v oddaji Preverjeno. Eden takšnih dogodkov se je zgodil tudi na Upravni enoti Ajdovščina, kjer smo se pogovarjali z načelnico Karmen Ražem. Gre za posnetek, nastal pred nekaj tedni, na katerem načelnica tri obiskovalce prosi, naj si nadenejo maske. Sledi besedno obračunavanje, ko jih ena izmed obiskovalk zmerja z besedami "Hitlerčki in fašisti". Čeprav jih je načelnica skušala pomiriti, ni zaleglo. Storitev na upravni enoti so kljub temu lahko opravili, zatem je primer prevzela Policija. PREBERI ŠE Od Hitlerčkov, fašistov, do beračev – vse to slišijo tisti, ki preverjajo PCT Najhuje je bilo na bencinskem servisu, kjer je ena izmed udeleženk te iste skupine napadla mladega zaposlenega, ga zmerjala in več minut tudi vpila nanj. Vse to je posnela in objavila.