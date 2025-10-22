Svetli način
Policija v hišni preiskavi zasegla nakit. Ga prepoznate?

Ljubljana, 22. 10. 2025 10.28 | Posodobljeno pred 59 minutami

D.L.
1

Ljubljanski kriminalisti so v začetku prejšnjega tedna opravili hišno preiskavo ter zasegli več kosov nakita. Ker obstaja utemeljen sum, da izvira iz kaznivih dejanj tatvin oziroma vlomov, pozivajo lastnike oziroma vse, ki bi nakit prepoznali, naj se jim javijo.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Ljubljana so 13. oktobra 2025 na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo, pri kateri so zasegli več kosov nakita, za katerega obstaja utemeljen sum, da izvira iz kaznivih dejanj tatvin oziroma vlomov, je sporočila predstavnica PU Ljubljana Špela Škoporc.

Zaradi razjasnitve okoliščin in ugotovitve lastništva zaseženih predmetov pozivajo lastnika oziroma kogarkoli, ki bi imel informacije o omenjenem nakitu, da se zglasi na Sektorju kriminalistične policije PU Ljubljana, Prešernova cesta 18, Ljubljana, ali pokliče na telefon 070 601 018.

KOMENTARJI (1)

gremonazaj
22. 10. 2025 11.36
Enkrat sem slišala, če ne dobijo lastnika ukradenega nakita, da ga vrnejo nazaj domnevnemu tatu. Ali je to res??
