Policija v hišni preiskavi zasegla nakit. Ga prepoznate?

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Ljubljana so 13. oktobra 2025 na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo, pri kateri so zasegli več kosov nakita, za katerega obstaja utemeljen sum, da izvira iz kaznivih dejanj tatvin oziroma vlomov, je sporočila predstavnica PU Ljubljana Špela Škoporc.

Zaradi razjasnitve okoliščin in ugotovitve lastništva zaseženih predmetov pozivajo lastnika oziroma kogarkoli, ki bi imel informacije o omenjenem nakitu, da se zglasi na Sektorju kriminalistične policije PU Ljubljana, Prešernova cesta 18, Ljubljana, ali pokliče na telefon 070 601 018.