Policija v Idriji išče lastnika kuverte z večjo vsoto najdene gotovine

S PU Nova Gorica so sporočili, da se je na Policijski postaji Idrija v ponedeljek popoldne zglasila občanka, ki je okoli 13.30 v Idriji našla kuverto z večjo vsoto gotovine.

Kuverto je našla na Lapajnetovi ulici, na območju med banko OTP in Deželno banko. Najditeljica je denar predala idrijskim policistom, ti pa zdaj poskušajo izslediti lastnika.

Ker gre za večjo vsoto gotovine, policija poziva občana ali občanko, ki je denar izgubila oziroma pozabila, naj se oglasi na Policijski postaji Idrija. S seboj naj prinese ustrezna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče preveriti lastništvo in zagotoviti vračilo najdene gotovine.