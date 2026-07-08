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Črna kronika

Policija v Idriji išče lastnika kuverte z večjo vsoto najdene gotovine

Idrija, 08. 07. 2026 14.11 pred 48 minutami 1 min branja 1

Avtor:
L.M.
Ovojnica z denarjem (slika je simbolična)

Na Policijski postaji Idrija iščejo lastnika kuverte z večjo vsoto gotovine, ki jo je v ponedeljek popoldne na Lapajnetovi ulici našla poštena občanka. Najditeljica je denar predala policiji, ki zdaj išče lastnika.

S PU Nova Gorica so sporočili, da se je na Policijski postaji Idrija v ponedeljek popoldne zglasila občanka, ki je okoli 13.30 v Idriji našla kuverto z večjo vsoto gotovine.

Kuverto je našla na Lapajnetovi ulici, na območju med banko OTP in Deželno banko. Najditeljica je denar predala idrijskim policistom, ti pa zdaj poskušajo izslediti lastnika.

Ker gre za večjo vsoto gotovine, policija poziva občana ali občanko, ki je denar izgubila oziroma pozabila, naj se oglasi na Policijski postaji Idrija. S seboj naj prinese ustrezna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče preveriti lastništvo in zagotoviti vračilo najdene gotovine.

Denar
Denar
FOTO: Bobo

Vsi, ki menijo, da bi lahko bili lastniki najdene gotovine, lahko za dodatne informacije pokličejo Policijsko postajo Idrija na telefonsko številko (05) 372 48 00 ali se oglasijo na njenem sedežu na Gregorčičevi ulici 5 v Idriji.

Policija se je ob tem javno zahvalila pošteni najditeljici za njeno odgovorno in zgledno ravnanje. Poudarili so, da takšna dejanja izražajo spoštovanje do soljudi ter pomembno prispevajo h krepitvi zaupanja in občutka varnosti v širši skupnosti.

Idrija policija najden denar poštena najditeljica izgubljena gotovina

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KOMENTARJI1

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VP87
08. 07. 2026 15.21
Sigurno ni našel Poglajen ! Bi nesel janezu.
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