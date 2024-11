Policija je območje ob Večni poti zaprla s trakovi, zato območje ni dostopno. Dojenčka naj bi našli zavitega v brisačo.

"Kriminalisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo z intenzivno preiskavo, ter z ugotavljanjem vseh okoliščin smrti. O ugotovitvah sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in državna tožilka," so nam še potrdili na PU Ljubljana.