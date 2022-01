Policija v povezavi s požarom na Viču obravnava sum kaznivega dejanja

Zagorelo je prejšnjo nedeljo, in sicer okoli 3.30. Policisti so odhiteli na Abramovo ulico na Viču v Ljubljani, kjer so gasilci gasili vozila, ki so bila v plamenih. Policisti so ugotovili, da so zagorela štiri osebna vozila, ki so bila parkirana na parkirišču pred večstanovanjskim objektom. Tri so bila v požaru popolnoma uničena, eno pa delno ožgano. Po prvih ocenah znaša materialna škoda okoli 30.000 evrov.