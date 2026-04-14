Policija v Vevčah prijela eno osebo, na pomoč tuji varnostni organi

Kot smo poročali, je Policija včeraj okoli 14. ure prejela obvestilo o slišanih pokih v Vevčah. Na kraj je bilo napotenih več policistov, območje je preletaval policijski helikopter.

Na PU Ljubljana so danes potrdili, da so na kraju prijeli eno osebo, s katero so izvedli policijski postopek. Po do zdaj znanih podatkih v dogodku ni bil nihče poškodovan.

Kriminalistična preiskava sicer poteka v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

"Zaradi poteka preiskave trenutno več informacij ne moremo posredovati," so dodali.

Portal Svet 24 je včeraj neuradno poročal, da naj bi bila v streljanje vpletena dva moška. Ta naj bi po dogodku pobegnila, enega pa so policisti ujeli.