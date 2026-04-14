Črna kronika

Policija v Vevčah prijela eno osebo, na pomoč tuji varnostni organi

Ljubljana, 14. 04. 2026 09.21 pred 58 minutami 1 min branja 9

Avtor:
M.S.
Streljanje v Vevčah

Policija je po prijavi o slišanih pokih v ljubljanskih Vevčah prijela eno osebo. Okoliščine dogodka še niso znane, v teku je intenzivna kriminalistična preiskava. Kot so pojasnili na ljubljanski policijski upravi, v preiskavi sodelujejo tudi tuji varnostni organi.

Kot smo poročali, je Policija včeraj okoli 14. ure prejela obvestilo o slišanih pokih v Vevčah. Na kraj je bilo napotenih več policistov, območje je preletaval policijski helikopter.

Na PU Ljubljana so danes potrdili, da so na kraju prijeli eno osebo, s katero so izvedli policijski postopek. Po do zdaj znanih podatkih v dogodku ni bil nihče poškodovan.

Kriminalistična preiskava sicer poteka v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

"Zaradi poteka preiskave trenutno več informacij ne moremo posredovati," so dodali.

Portal Svet 24 je včeraj neuradno poročal, da naj bi bila v streljanje vpletena dva moška. Ta naj bi po dogodku pobegnila, enega pa so policisti ujeli.

ljubljana vevče policija

49-letnik podtaknil več požarov na Goriškem, škoda okoli 160.000 evrov

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
chubba
14. 04. 2026 10.19
Zvicer.
Vzorčen primer
14. 04. 2026 10.00
Kaj se meni samo zdi ali naša policija več ne zna nič naredit sama? Stalno vključuje tuje varnoatne organe. Pa tuji varnostninorgani za analizo posnetkov, pa tuji varnostni za to pa za ono. Počasi bodo dali še.pihat na cesti tuji varnostni organi al kaj?
suleol
14. 04. 2026 10.12
tocn tko brez ocevidcev pa tujcev
Bebo2
14. 04. 2026 09.54
ali je to kaj povezano z drvenjem enega avta okoli 18h včeraj zvečer, ko je po Zaloški čez Fužine in Moste peljal nenormalno hitro, vozil slalom in šel čez rdeče luči?
Artechh
14. 04. 2026 09.46
Kdo je? A je spet kriminalc zaščiten bolj kot kočevski medved?
Lepdan123
14. 04. 2026 09.40
In.... kdo so te osebe?
SpamEx
14. 04. 2026 09.49
Iz Fužin se verjetno zmenijo na Vevčah
SpamEx
14. 04. 2026 09.39
Wewče
Primula1
14. 04. 2026 09.36
Uvažaš tretji svet, posatneš tretji svet. Ta okoliš, Polje, Vevče, Zalog je poln delavcev iz tretjega sveta, ki jih je uvozil en znani podjetnik. Nič dobrega se nam ne piše.
bibaleze
Portal
Imela je težko otroštvo, zdaj je ena največjih zvezd resničnostnih šovov
Dojenje kot šport: koliko energije telo v resnici porabi?
Dojenje kot šport: koliko energije telo v resnici porabi?
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Neverjetna zgodba iz ZDA: gasilec posvojil otroka, ki ga je rešil
Neverjetna zgodba iz ZDA: gasilec posvojil otroka, ki ga je rešil
zadovoljna
Portal
Vroča lepotica, ki je postala prava senzacija
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Mokasini, ki to pomlad osvajajo mestne ulice
Mokasini, ki to pomlad osvajajo mestne ulice
Zakaj pravijo, da bomo po pitju mrzle kave lepše?
Zakaj pravijo, da bomo po pitju mrzle kave lepše?
vizita
Portal
Če imate te simptome, ananasa raje ne jejte
Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih
Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih
Vitamin D ni tako nedolžen: strokovnjaki razkrivajo skrita tveganja predoziranja
Vitamin D ni tako nedolžen: strokovnjaki razkrivajo skrita tveganja predoziranja
To Alya svetuje vsem za premagovanje stresa
To Alya svetuje vsem za premagovanje stresa
cekin
Portal
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Kako prihraniti pri letalskih kartah v času dragih goriv?
Kako prihraniti pri letalskih kartah v času dragih goriv?
Regres 2026 ni enak za vse
Regres 2026 ni enak za vse
moskisvet
Portal
Stvari, ki jih starejši od 50 let ne bi smeli več početi
Koliko spolnih partneric je preveč? Strokovnjaki razkrivajo resnico, ki preseneti večino moških
Koliko spolnih partneric je preveč? Strokovnjaki razkrivajo resnico, ki preseneti večino moških
Jannik Sinner: od smučarskega talenta do številke ena svetovnega tenisa
Jannik Sinner: od smučarskega talenta do številke ena svetovnega tenisa
S svojim telesom počnem, kar želim: zgodba vplivnice, ki buri duhove
S svojim telesom počnem, kar želim: zgodba vplivnice, ki buri duhove
dominvrt
Portal
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno presenečenje
Tako boste prenovo plačali občutno manj
Tako boste prenovo plačali občutno manj
7 pogostih poškodb hiše, ki jih odkrijemo prepozno
7 pogostih poškodb hiše, ki jih odkrijemo prepozno
Kaja in Karlo sta razkrila novega družinskega člana – to je njuna nova ljubezen
Kaja in Karlo sta razkrila novega družinskega člana – to je njuna nova ljubezen
okusno
Portal
Popolna izbira za hitro kosilo
To je zajtrk, ki ga Alya obožuje in jo napolni z energijo
To je zajtrk, ki ga Alya obožuje in jo napolni z energijo
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
voyo
Portal
Kmetija
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Sanjski moški
Sanjski moški
