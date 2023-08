Tatovi na delu: V Tacnu skušali vlomiti v lokal, v Mostah v hišo

Včeraj ponoči sta dve osebi poskušali vlomiti v gostinski lokal na območju Tacna. Policisti so ob prihodu na kraj izsledili 22-letnika in 33-letnika, ki sta se trudila vlomiti, a so jima to uspeli preprečiti. Zoper oba bo na pristojno državno tožilstvo podana kazenska ovadba.

Kazniva dejanja so stalni spremljevalec Policije, s tem se ukvarjajo podnevi in ponoči, pa tudi v trenutkih, ko je Slovenijo zadela nepredstavljiva katastrofa. Vendar policisti opozarjajo, da se kazniva dejanja dogajajo tako na poplavnih območjih kot na tistih, ki niso bila prizadeta zaradi poplav.

V skoraj istem času so policisti v Grosuplju pri obhodu terena opazili 21- in 38-letnika, ki sta vlomila v parkirano osebno vozilo in iz njega vzela gotovino. Oba sta bila pridržana za nujno potreben čas, zoper njiju pa bo podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Vlomi pa se tukaj še ne končajo. Zgodaj zjutraj so policisti dobili obvestilo, da se pri stanovanjski hiši v Mostah dogaja nekaj sumljivega. Na kraju so zalotili 41- in 55-letnika, ki sta hišo, v katero sta vlomila, ravno zapuščala. Odtujila sta kar nekaj nakita, ki je bil vrnjen lastnikom. 55-letnik se je s ponarejenimi dokumenti izdajal za drugo osebo. Zoper oba je bilo odrejeno pridržanje in bosta tekom današnjega dne privedena pred preiskovalnega sodnika.

Počivali niso niti moščanski policisti. Takoj po izvršitvi ropa, kjer je storilec z nožem zahteval vrednejše stvari, so izsledili mladoletnega storilca v neposredni okolici. Zoper njega sledijo ustrezni postopki, več podatkov pa Policija ne more posredovati, saj je v dejanje vpletena mladoletna oseba. Še dve mladoletnici sta se odločili poskusiti svojo srečo in oropati gostinski objekt, a so jima to preprečili policisti.

Kot so sporočili s Policije, se občanom in občankam zahvaljujejo za posredovane informacije in jih pozivajo, da jim v primeru sumljivih ravnanj to takoj sporočijo. Samo na ta način namreč lahko pomagate, da storilci ne bi oškodovali bodisi vas bodisi sosedov, znancev ali naključnih mimoidočih.