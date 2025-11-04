Policija z novo hišno preiskavo v novomeškem romskem naselju

Na Policijski upravi (PU) Novo mesto so potrdili, da so na podlagi sodišča opravili hišno preiskavo romskem naselju v okolici Novega mesta. Odšli so na naslov bivanja osumljencev, so potrdili za 24ur.com. Med hišno preiskavo so našli in zasegli predmete, povezane s kaznivim dejanjem povzročitve splošne nevarnosti.

Po naših neuradnih informacijah gre za romsko naselje Žabjak, neuradno pa so zasegli orožje in strelivo, dve osebi sta bili pridržani.