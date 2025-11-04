Svetli način
Črna kronika

Policija z novo hišno preiskavo v novomeškem romskem naselju

Novo mesto, 04. 11. 2025 18.32 | Posodobljeno pred eno minuto

Teden dni po streljanju v zrak v romskem naselju Žabjak po izredni seji mestnega sveta v Novem mestu, ki so se je udeležili tudi člani vlade in hkratnem množičnem protestu, je policija opravila hišne preiskave. Preiskave so opravili na več lokacijah, po naših neuradnih informacijah so zasegli orožje in strelivo, dve osebi sta bili pridržani.

Na Policijski upravi (PU) Novo mesto so potrdili, da so na podlagi sodišča opravili hišno preiskavo romskem naselju v okolici Novega mesta. Odšli so na naslov bivanja osumljencev, so potrdili za 24ur.com. Med hišno preiskavo so našli in zasegli predmete, povezane s kaznivim dejanjem povzročitve splošne nevarnosti.

Po naših neuradnih informacijah gre za romsko naselje Žabjak, neuradno pa so zasegli orožje in strelivo, dve osebi sta bili pridržani.

Policijske enote prejšnji teden na območju romskega naselja Žabjak - Brezje .
Policijske enote prejšnji teden na območju romskega naselja Žabjak - Brezje . FOTO: Policija

Intenzivna kriminalistična preiskava v tem primeru še poteka, poudarjajo na PU Novo mesto, več podrobnosti bodo javnosti posredovali jutri, so napovedali. 

Po informacijah N1 pa naj bi pridržali osebo, ki jo sumijo, da je prejšnji torek streljala v zrak, in njegovega očeta.

Policisti so v Žabjak odšli že pred tednom dni, ko so se po izredni seji tamkajšnjega občinskega sveta in spremljevalnem shodu od tam zaslišali streli. Zadoneli rafali iz avtomatskih pušk, Policija je na kraj napotila več patrulj, tudi specialno enoto. "Policisti in kriminalisti so s pregledom območja, aktivnim zbiranjem obvestil in z ogledom kraja streljanja zavarovali sledove in predmete, ki bodo služili kot dokaz pri preiskovanju kaznivega dejanja po 314. členu KZ RS-1 Povzročitev splošne nevarnosti," so takrat pojasnili. 

romsko naselje novo mesto žabjak streljanje racija
