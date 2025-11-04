Policija z novo hišno preiskavo v novomeškem romskem naselju

Na Policijski upravi (PU) Novo mesto so potrdili, da so na podlagi sodišča opravili hišno preiskavo romskem naselju v okolici Novega mesta. Odšli so na naslov bivanja osumljencev, so potrdili za 24ur.com. Med hišno preiskavo so našli in zasegli predmete, povezane s kaznivim dejanjem povzročitve splošne nevarnosti.
Po naših neuradnih informacijah gre za romsko naselje Žabjak, neuradno pa so zasegli orožje in strelivo, dve osebi sta bili pridržani.
Intenzivna kriminalistična preiskava v tem primeru še poteka, poudarjajo na PU Novo mesto, več podrobnosti bodo javnosti posredovali jutri, so napovedali.
Po informacijah N1 pa naj bi pridržali osebo, ki jo sumijo, da je prejšnji torek streljala v zrak, in njegovega očeta.
Policisti so v Žabjak odšli že pred tednom dni, ko so se po izredni seji tamkajšnjega občinskega sveta in spremljevalnem shodu od tam zaslišali streli. Zadoneli rafali iz avtomatskih pušk, Policija je na kraj napotila več patrulj, tudi specialno enoto. "Policisti in kriminalisti so s pregledom območja, aktivnim zbiranjem obvestil in z ogledom kraja streljanja zavarovali sledove in predmete, ki bodo služili kot dokaz pri preiskovanju kaznivega dejanja po 314. členu KZ RS-1 Povzročitev splošne nevarnosti," so takrat pojasnili.