Policija za Andrejem Šiškom razpisala tiralico

V začetku decembra pa je sodišče izdalo poziv, naj se zglasi v zaporu. Medtem ko na sodišču trdijo, da so mu sklep pravilno vročili, pa Šiško nasprotno meni, da je bil poziv vročen prepozno in napačno. Vseeno je oddal prošnjo za preložitev prestajanja kazni, ki pa jo je mariborsko sodišče zavrglo, s čimer je sklep o tem, da mora v zapor, sredi meseca postal pravnomočen.

Tiralica objavljena v petek zvečer

Zdaj je policija za Šiškom razpisala tiralico, o čemer na svojih spletnih straneh poroča tudi časnik Večer. Tiralica je bila objavljena v petek zvečer, je danes povedala Bidarjeva in dodala, da Šiško sklepa, da mora začeti prestajati zaporno kazen, še vedno ni prejel. "Osebno vročene pošte ni dobil," je poudarila.

Kot je razvidno s spletnih strani policije, je leta 1969 rojeni Šiško z bivališčem v Mariboru iskan od 19. decembra. Bidarjeva je danes zatrdila, da je ves čas dosegljiv. "Danes je bil na terenu na južni meji, sicer pa je ves čas nekje v bližini doma," je dodala.

Predsednik gibanja Zedinjena Slovenija je bil na mariborskem okrožnem sodišču spoznan za krivega ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve v zvezi z oboroženim uporom in pozivanja k strmoglavljenju najvišjih državnih organov marca letos. To naj bi s soobtoženim Matejem Lesjakom storila z različnimi ravnanji, od grožnje takratnemu predsedniku vlade Miru Cerarju januarja 2017 do ustanovitve dežele Štajerske in nato še obrambne skupine te dežele – štajerske varde septembra lani.