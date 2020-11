Policija za ropa v Prekmurju ovadila 37-letnega Slovenca

Kriminalisti in policisti PU Murska Sobota so z zbiranjem obvestil in v sodelovanju z drugimi Policijskimi upravami v Republiki Sloveniji preiskali kaznivi dejanji velike tatvine. Ena se je zgodila v obmejni trgovini v naselju Kuzma 12. novembra lani, druga pa čez dva dni na bencinskem servisu na Tišinski ulici v Murski Soboti.

Storilci so v Kuzmi odtujili dražje parfume, ročne ure, zlatnino in cigarete v skupni vrednosti 16.000 evrov. Pred storjenim kaznivim dejanjem so sneli registrske tablice z vozila v naselju Rogaševci. Iz bencinskega servisa pa so ukradli različne izdelke v skupni vrednosti 1.100 evrov.

Ovadeni 37-letni slovenski državljan je član kriminalne združbe, ki je kazniva dejanja izvajala po vsej Sloveniji. Zoper njega je bila podana kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti.