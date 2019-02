Policija zaradi korupcije odstranila z dela kriminalista

Policija je oktobra lansko leto ugotovila in potrdila informacije, da je kriminalist Policijske uprave Ljubljana (PU Ljubljana), ki opravlja dela in naloge na področju kriminalističnega pridobivanja informacij, osumljen izvrševanja korupcijskega kaznivega dejanja.

Takoj naj bi bil obveščen Posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva, ki je prevzel nadaljnjo preiskavo. Na podlagi intenzivnega dela je bilo prijetih več oseb, med katerimi je tudi osumljeni policist, sporočajo s PU Ljubljana. Vse nadaljnje aktivnosti je prevzel Posebni oddelek SDT, ki je izvedel nujna preiskovalna opravila za zavarovanje sledov in predmetov kaznivih dejanj.

Omenjenega policista so odstranili z dela in uvedli delovno pravni postopek, stekli pa so tudi postopki za premestitev vodij obeh enot na PU LJ in Generalni policijski upravi, ki se ukvarjata s tem področjem dela.

Generalna direktorica policije Tatjana Bobnar je odredila tudi strokovni nadzor na področju pridobivanja in vrednotenja informacij z namenom, da se odkrijejo in odpravijo morebitne organizacijske in sistemske napake na področju kriminalističnega pridobivanja in vrednotenja podatkov.

Sprememba internih navodil, več nadzorov in usposabljanja

Ker so bile v preteklosti na navedenem področju že zaznane določene potrebe po spremembah, je tako Policija kakor Direktorat za policijo in druge varnostne naloge ministrstva za notranje zadeve (DPDVN MNZ) že opravil več nadzorov nad izvajanjem te dejavnosti. Prav tako naj bi spremenili in dopolnili interno navodilo, ki opredeljuje izvajanje navedene dejavnosti. V navodilu so bile natančneje opredeljene dodatne naloge in pristojnosti nadrejenih nadzornikov, ki so namenjene strokovnemu in zakonitemu nadzoru nad delom kriminalistov z informatorji in registriranimi viri kot tudi kriminalistov, ki izvajajo to dejavnost. Prav tako je bilo v tej zvezi organiziranih tudi več usposabljanj kriminalistov.