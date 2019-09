Policija zaradi suma tihotapljenja migrantov priprla novinarja naše medijske hiše

V uredništvu obžalujemo, da se je dogodek zgodil. O ravnanju novinarja zunaj delovnega mesta nismo bili obveščeni, prav tako se nismo zavedali morebitnih osebnih okoliščin, v katerih se je znašel naš nekdanji novinar.

V naši medijski hiši vsakršno ravnanje, ki krši predpise obsojamo. Tihotapljenje in pomoč pri tihotapljenju migrantov čez hrvaško mejo je v porastu, v kazenskem zakoniku pa je zagrožena kazen do pet let zapora in denarna kazen. O izkoriščanju stiske beguncev, žrtev tihotapstva, smo in bomo še obsežno poročali.

Ne glede na to, da do morebitne pravnomočne obsodilne sodbe sodnega postopka za vsakega osumljenca velja domneva nedolžnosti, in ne glede na nadaljni razvoj dogodkov v konkretni zadevi, smo se odločili, da z novinarjem takoj prekinemo sodelovanje.