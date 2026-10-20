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Črna kronika

Policija zaradi trgovine z ljudmi išče 50-letnega Simeona Motalna

Lendava, 20. 10. 2026 11.43 pred 5 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ne.M. STA
Simeon Motaln

Nacionalni preiskovalni urad v povezavi z odkritjem nezakonite proizvodnje ponarejenih cigaret v bližini Lendave zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve in trgovine z ljudmi išče 50-letnega Simeona Motalna. Vse, ki bi karkoli vedeli o njem ali ga opazili, prosijo, da jih o tem obvestijo.

Nacionalni preiskovalni urad vodi predkazenski postopek v povezavi z odkritjem nezakonite proizvodnje ponarejenih cigaret in zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve in kaznivega dejanja trgovine z ljudmi išče 50-letnega Simeona Motalna.

Policija je minuli torek prejela naznanilo Finančne uprave RS, da so okoli dva kilometra iz Lendave, kjer je bila nekoč rafinerija Nafta Lendava, odkrili največjo ilegalno proizvodnjo cigaret v Sloveniji doslej, v objektu pa se je nahajala tudi večja skupina tujih delavcev, ki je delovala v neživljenjskih pogojih.

Simeon Motaln
Simeon Motaln
FOTO: GPU

Trenutno sta kaznivih dejanj osumljeni dve osebi. Policisti so v preiskavi ugotovili, da sta osebi skupaj z neidentificiranimi sostorilci z namenom izkoriščanja njihovega prisilnega dela prevzeli in nastanili najmanj 33 državljanov Paragvaja in enega državljana Bolgarije.

Eden od osumljenih, ki je sicer tudi lastnik industrijskega kompleksa, je za našo televizijo dejal, da z dogajanjem ni bil seznanjen, objekt pa je zaradi oddaljenosti nazadnje obiskal junija. Sicer so ga zaslišali, a pripora zanj niso odredili, je potrdil v ponedeljek.

Preberi še Tuji delavci v tovarni lačni, omotični od vonja, niso vedeli, ali je zunaj dan ali noč

Kot smo poročali, je policija odkrila največjo ilegalno tovarno cigaret pri Lendavi, kjer je v nehumanih razmerah delalo najmanj 33 Paragvajcev in en Bolgar. Kriminalna združba jim je odvzela potne liste in telefone, jim prepovedala izhode, po dva sta si morala deliti eno posteljo. Bili so brez prezračevanja, brez oken, pogosto lačni in omotični zaradi vonja po tobaku.

Vse, ki bi karkoli vedeli o iskani osebi ali jo opazili, prosijo, naj nemudoma obvestijo policiste na številko 113 ali anonimni telefon Policije 080 1200.

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