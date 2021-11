Policija zasegla 240 sadik in 200 gramov posušene konoplje. Osumljen tudi ponarejanja denarja in tatvine vozila

S Policijske uprave Ljubljana poročajo o večjem številu kaznivih dejanj, ki so jih odkrili pri 38-letnem osumljencu z območja Ljubljane. Policisti policijske postaja Ljubljana-Šiška so pri osumljenemu Ljubljančanu najprej obravnavali kaznivo dejanje unovčevanja ponarejenih bankovcev. 38-letnik je namreč pri vračilu dolga uporabil več ponarejenih bankovcev za 100 evrov.

Policisti so zato konec prejšnjega tedna po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi o hišni preiskavi pri 38-letnem osumljencu poleg dokazov iz kaznivega dejanja goljufije in ponarejanja denarja odkrili še prirejen prostor za gojenje prepovedane droge, konopljine rastline. Našli ter zasegli so tudi več kot 240 sadik omenjene rastline in okoli 200 gramov že posušene prepovedane droge.

Policisti so ob tem našli tudi dele vozila, za katerega sumijo, da je bilo odtujeno na območju Avstrije, ter manjšo količino nabojev za pištolo.

Kot so sporočili s PU Ljubljana, so osumljenca že privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je moškemu odredil pripor. Policisti medtem zaradi sumov kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, goljufije, ponarejanja denarja in tatvine vozila še naprej zbirajo obvestila. Uvedli pa bodo tudi prekrškovni postopek po zakonu o orožju.