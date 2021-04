Na tehnični pregled pripeljal ukraden avtomobil

37-letni Mariborčan je na tehnični pregled pripeljal osebni avtomobil znamke BMW in ga želel registrirati, vendar so nato ugotovili, da je bilo vozilo v začetku leta ukradeno na Poljskem. Policisti pa so na kontrolni točki Šentilj ugotovili, da je avtomobil, tudi znamke BMW, ki je iz Avstrije vstopal v Slovenijo, prav tako zaveden kot ukraden. Policisti so oba avtomobila zasegli.

Včeraj dopoldne je 37-letni Mariborčan v eno od pooblaščenih mariborskih podjetij na tehnični pregled pripeljal osebni avtomobil, kjer ga je želel registrirati. A je bilo nato v postopku ugotovljeno, da je bilo vozilo BMW 850i Coupe xDrive 21. januarja letos ukradeno na Poljskem. Policisti so zaradi tega vozilo zasegli, obravnavajo pa tudi sum kaznivega dejanja prikrivanja. icon-expand FOTO: PPIU Maribor icon-chevron-left icon-chevron-right Včeraj zvečer so policisti odkrili še en ukraden avtomobil. 41-letni državljan Črne gore je na kontrolni točki Šentilj – avtocesta iz Avstrije vstopal v Slovenijo, ko so policisti ugotovili, da so vozilo in registrski tablici v schengenskem informacijskem sistemu od 17. aprila letos zavedeni kot ukradeni. Razpisnica tega ukrepa je bila Slovaška. Po usmeritvah pristojnega tožilca so policisti vozilo – tudi v tem primeru je šlo za znamko BMW X6 – in registrski tablici zasegli, obravnavajo pa tudi kaznivo dejanje zatajitve. icon-expand