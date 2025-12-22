Kratko izjavo o tem bo podal Darko Muženič, direktor Nacionalnega preiskovalnega urada. Ob 14.uri bomo izjavo spremljali v živo.
Črna kronika
Policija zasegla večjo količina kokaina, dve osebi pridržali
Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je v začetku preteklega tedna v Ljubljani zasegel večjo količino prepovedane droge kokain in prijel dve osumljeni osebi. Več podrobnosti bo Policija sporočila ob 14.uri, spremljali bomo v živo.
