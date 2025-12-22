Naslovnica
Policija zasegla večjo količina kokaina, dve osebi pridržali

22. 12. 2025

Avtor:
A.K.
Droge

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je v začetku preteklega tedna v Ljubljani zasegel večjo količino prepovedane droge kokain in prijel dve osumljeni osebi. Več podrobnosti bo Policija sporočila ob 14.uri, spremljali bomo v živo.

Kratko izjavo o tem bo podal Darko Muženič, direktor Nacionalnega preiskovalnega urada. Ob 14.uri bomo izjavo spremljali v živo. 

kokain zaseg npu

Požar zaradi adventnega venčka: 91-letnica v smrtni nevarnosti

KOMENTARJI7

Artechh
22. 12. 2025 13.56
Sam 2?
Odgovori
0 0
biggie33
22. 12. 2025 13.55
Dilerji so najbolj pošteni trgovci.. Cene so že 20 let enake, ni tukaj inflacije in drugih jajc.. pa še popust na količino..
Odgovori
0 0
KatiFafi
22. 12. 2025 13.55
Haha Breznika ven mečete a Golob in njegova Tinca veselo smučata
Odgovori
+1
1 0
AugustLandmesser
22. 12. 2025 13.51
breznik bo moral spet po čebulo...ali bo spet šel in divjal po slovenskih cestah pijan in se zaletaval s službenim avtom je poslovna skrivnost kleti 4 tovarne zla in laži s trstenjakove
Odgovori
-2
0 2
Vrhovni poveljnik
22. 12. 2025 13.44
Rastoder in Breznik?
Odgovori
+4
4 0
ho?emVšolo
22. 12. 2025 13.23
Oddelek NPU lovi večje preprodajalce, ki operirajo z drogo v količini 100kg al več. Počakajmo tiskovko.
Odgovori
+1
1 0
niktalop
22. 12. 2025 13.22
Pri belih noskih iz SDS panika.
Odgovori
-1
3 4
