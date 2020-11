Policija konec tedna izdala 356 plačilnih nalogov

Policija je ta konec tedna po vsej Sloveniji izvajala poostren nadzor cestnega prometa. Pri tem so preverjali tudi tudi namen potovanja oziroma upravičenost prehoda med občinami. Gibanje po državi je vlada prepovedala 26. oktobra, omejitev je v četrtek podaljšala še za teden dni.

Skupno je policija od petka 27. do nedelje 29. novembra izvajala kontrole na 7423 krajih. Pri tem so v vseh treh dneh prejeli 86 prijav občanov o kršitvah odlokov, število lastnih ugotovitev kršenja odlokov pa je znašalo 845, so sporočili z Generalne policijske uprave.

V petek so policisti izrekli 149 opozoril in izdali 145 plačilnih nalogov in hitrih postopkov. V soboto so izrekli 265 opozoril ter izdali 95 plačilnih nalogov, v nedeljo pa je bilo izrečenih 155 opozoril ter izdanih 116 plačilnih nalogov. Skupno so tako policisti izrekli 569 opozoril in pri tem izdali 356 plačilnih nalogov in hitrih postopkov, je razvidno iz podatkov Policije. V štirih primerih so policisti tudi ukrepali zaradi neupoštevanje ukaza policista.